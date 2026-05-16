Papá de André Carrillo se pronuncia tras acusación de Suhaila Jad contra el futbolista y su esposa: "Familia"

La polémica alrededor de André Carrillo sigue dando que hablar. Esta vez, quien llamó la atención fue Álex Carrillo, padre del futbolista, luego de compartir un mensaje en redes sociales en medio de las recientes acusaciones hechas por Suhaila Jad contra el futbolista y su suegra, Ana María Díaz.

Papá de André Carrillo comparte mensaje familiar

Álex Carrillo, padre del futbolista, impactó al publicar un mensaje en redes sociales en medio de las recientes acusaciones realizadas por Suhaila Jad. Como se sabe, la modelo española, pareja del jugador, dejó entrever que André Carrillo le habría sido infiel. Además, también lanzó un fuerte comentario contra su suegra, Ana María Díaz, madre del futbolista, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Aunque Álex Carrillo no respondió directamente a la polémica, sí utilizó sus historias de Instagram para compartir imágenes familiares que no pasaron desapercibidas. En una primera publicación, el padre del futbolista mostró una foto junto a sus hijos. Allí escribió una palabra corta, pero bastante llamativa en medio del escándalo.

Padre de André Carrillo publica foto familiar antigua. (Instagram)

"Familia", fue el único mensaje que escribió Álex Carrillo al lado de una foto que se nota es de hace muchos años.

Luego, publicó otra imagen donde aparece casi toda la familia Carrillo reunida. Aunque no mencionó a Suhaila Jad ni explicó el motivo de sus publicaciones, muchos usuarios interpretaron estos mensajes como una muestra de unión familiar en medio del complicado momento.

Papá de André Carrillo comparte foto familiar. (Instagram)

La publicación apareció pocas horas después de que Suhaila lanzara un duro mensaje contra su suegra. Por eso, varios seguidores consideraron que Álex Carrillo habría querido dejar claro que su familia se mantiene unida pese a los problemas.

Suhaila Jad lanza fuerte mensaje contra su suegra

La controversia empezó cuando Suhaila Jad sorprendió a sus seguidores con una historia en Instagram. En ella, la modelo española hizo una consulta directa a los peruanos sobre una situación que, según dejó entrever, habría vivido con su suegra.

"Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal en Perú que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y es normal que te abra absolutamente todos los cajones de todas las habitaciones de la casa? Me gustaría saber su opinión", preguntó la pareja de Carrillo.

El mensaje generó muchas reacciones. Varias seguidoras le recomendaron tomar medidas, mientras que otras criticaron duramente la actitud que Suhaila describió en su publicación.

Hasta el momento, André Carrillo ha preferido no pronunciarse públicamente sobre las declaraciones de Suhaila Jad. El futbolista no ha respondido ni a las insinuaciones de una presunta infidelidad ni al mensaje que involucra a su madre. Por su parte, Suhaila tampoco volvió a publicar algo relacionado al tema después de su fuerte descargo en redes sociales.

En conclusión, Álex Carrillo, padre de André Carrillo, llamó la atención al compartir mensajes familiares en medio de la polémica entre el futbolista y Suhaila Jad. Aunque no respondió directamente a las acusaciones ni al comentario contra la madre del jugador, su publicación con la palabra "Familia" fue interpretada por muchos como una muestra de respaldo a los suyos.