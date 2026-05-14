Esposa de André Carrillo enciende rumores de infidelidad con fuerte mensaje: "No solo me lastimó a mí"

La relación entre André Carrillo y su esposa Suhaila Jad quedó en el centro de la polémica tras una serie de publicaciones compartidas por la modelo en redes sociales. Mensajes sobre un presunto dolor emocional y el hallazgo de un arete dentro del vehículo del futbolista despertaron especulaciones sobre una posible crisis.

Suhaila Jad genera polémica con mensajes que apuntarían a André Carrillo

La controversia comenzó cuando Suhaila Jad compartió en sus historias de Instagram una serie de publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia André Carrillo. Uno de los mensajes que más repercusión generó estuvo relacionado con una etapa personal que vivió tras convertirse en madre.

"Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido", se lee en una de las publicaciones difundidas por la modelo, acompañada además de las iniciales de sus tres hijos.

La situación llamó aún más la atención cuando Suhaila decidió mostrar una captura de un supuesto mensaje privado que habría recibido el futbolista. El texto incluía una frase con tono afectuoso y generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

"Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii (Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?)", se observa en la imagen compartida.

Sin embargo, el episodio que generó mayor repercusión llegó cuando la modelo publicó la fotografía de un arete que aseguró haber encontrado dentro del automóvil de André Carrillo.

"Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", escribió. Además, Suhaila dejó entrever que, tras expresar sus sospechas o preocupaciones, recibió cuestionamientos sobre su reacción. "Aunque no estoy muy segura de lo que porque me dijeron que estaba loca ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", agregó.

Tras estas publicaciones, distintos usuarios en redes comenzaron a especular sobre una posible ruptura entre ambos. Incluso, el portal de espectáculos Instarándula informó que la pareja dejó de seguirse mutuamente en Instagram, hecho que incrementó aún más los rumores sobre una eventual separación.

Esposa de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista.

André Carrillo y Suhaila Jad: una historia que comenzó hace más de una década

La historia sentimental entre André Carrillo y Suhaila Jad inició en 2015 y desde entonces ambos mantuvieron una relación caracterizada por la discreción, aunque también compartieron diversos momentos familiares mediante redes sociales.

La modelo española acompañó al futbolista durante distintas etapas de su carrera internacional, mientras Carrillo desarrollaba su trayectoria profesional en clubes extranjeros. A lo largo de los años, ambos construyeron una vida en distintos países debido a los compromisos deportivos del jugador.

Con el tiempo, la pareja consolidó su familia y comenzó una nueva etapa con la llegada de sus hijos. En noviembre de 2017 anunciaron el nacimiento de sus primeros hijos, unos mellizos conformados por un niño y una niña.

Posteriormente, mientras residían en Arabia Saudita, la familia volvió a crecer con la llegada de un tercer hijo en agosto de 2021. Desde entonces, tanto André como Suhaila compartieron imágenes familiares y celebraciones importantes con sus seguidores.

La pareja proyectaba una imagen estable en redes sociales y era habitual ver fotografías de viajes, reuniones y momentos familiares. No obstante, las recientes publicaciones de Suhaila han generado dudas sobre el presente de la relación.

En conclusión, las publicaciones de Suhaila Jad abrieron un nuevo capítulo de especulaciones sobre la vida privada de André Carrillo. Aunque el futbolista aún no se pronuncia sobre los rumores, los mensajes compartidos por su esposa despertaron interrogantes entre sus seguidores.