Milett Figueroa responde a 'prima' de Tinelli y anuncia 'bozal legal': "Con mi familia no te vas a meter"

Milett Figueroa decidió romper su silencio y responder con fuerza a Mimi Alvarado, conocida como la 'prima' de Marcelo Tinelli. La modelo peruana se mostró muy molesta en "Amor y Fuego" luego de que Mimi lanzara fuertes comentarios contra su madre y su hermano en medios argentinos. Por ello, anunció que tomará acciones legales contra ella.

Milett Figueroa anuncia carta legal contra Mimi Alvarado

Durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en "Amor y Fuego", Milett aseguró que no entiende por qué Mimi Alvarado, conocida como la 'prima' de Marcelo Tinelli, sigue hablando de ella y de su familia. Además, cuestionó qué hace la pareja de 'El Tirri' para estar atacando a otras personas. Luego, cuando le preguntaron si realmente pensaba enviarle una carta documento, Milett fue tajante.

La polémica creció después de que Alvarado calificara a la mamá de Milett como "la maldita bruja del Perú" y también acusara al hermano de la actriz. Frente a esto, Milett dejó claro que no piensa permitir más ataques contra su familia y anunció que tomará medidas legales.

"¿De qué más habla Mimi? No sé. ¿Qué hace ella? No se sabe (...). Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas vas a meter", advirtió. "(¿Le vas a enviar una carta documento?) Por supuesto, le voy a poner un bozal legal a esa payasa", agregó.

Con estas palabras, la actriz dejó claro que quiere frenar legalmente los comentarios de Mimi Alvarado. Milett también salió en defensa de su madre. La modelo negó que su mamá sea una "bruja" y explicó que, aunque muchas veces la defiende públicamente sin consultarle, lo hace por amor.

"Mi mamá no es ninguna bruja. Mi mamá, sí, me ha salido a defender muchas veces, a veces sin mi consentimiento, porque le gusta y porque es una persona que le encanta venir al programa", comentó.

Sobre las acusaciones contra su hermano, Milett fue todavía más firme. Aseguró que Mimi tendrá que demostrar sus palabras ante la justicia.

"Realmente que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas", dijo evidentemente molesta.

Milett también comparó a Mimi con su hermana, a quien sí describió como una mujer profesional y amable. La modelo aseguró que no merecía estos ataques, pues siempre fue respetuosa con el entorno de Marcelo Tinelli.

"Es una payasa. Está... tiene la cara que no se le puede ni ver, porque es un ser realmente oscuro de alma. Que aprenda de su hermana, una profesional y que realmente quiero y estimo mucho... No me merezco todo esto y no me lo merecía. Y si puedo ser buena, soy muy buena cuando quiero, de verdad. Todo este tiempo he sido muy respetuosa, jamás le falté el respeto a nadie", afirmó.

Marcelo Tinelli también intervino

En medio de la polémica, Marcelo Tinelli también decidió pronunciarse. Según se reveló en "Amor y Fuego", el conductor argentino le envió un mensaje directo a Helmut Lindner, hermano de Milett, para aclarar que habló con Mimi y le pidió dejar de mencionar a la familia Figueroa.

"Hoy en la mañana hablé personalmente con esta mujer que había dicho estas barbaridades de ustedes y le dije que deje de decir cosas horribles y más aún con una familia de bien como lo son ustedes. Le prohibí que me nombre y que nombre a Milett. Este tema lo hablé yo personalmente, lo desconocía", leyó Rodrigo González al aire expresando las palabras del presentador gaucho.

En conclusión, Milett Figueroa respondió con firmeza a Mimi Alvarado, la 'prima' Marcelo Tinelli, tras los fuertes comentarios contra su madre y su hermano. Anunció que tomará medidas legales para frenar los ataques. La modelo aseguró que no permitirá que se metan con su familia y calificó las declaraciones como una difamación. Además, se conoció que Marcelo Tinelli también intervino.