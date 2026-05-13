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Gabriel Meneses revela que Sirena Ortiz lo ayudó tras su accidente: "Se quedó toda la noche conmigo"

Por medio de sus redes, Gabriel Meneses reveló que su novia, la actriz Sirena Ortiz, estuvo desde el primer momento acompañándolo derrochando ternura en redes.

Gabriel Meneses revela que Sirena Ortiz lo ayudó tras su accidente
Gabriel Meneses revela que Sirena Ortiz lo ayudó tras su accidente (Composición Karibeña)
13/05/2026

El actor Gabriel Meneses tuvo una fuerte caída en uno de los circuitos que habría lesionado su vértebra y se que encuentra internado. Ahora, se encuentra hospitalizado, pero revela que tiene el apoyo de su novia Sirena Ortiz.

Sirena Ortiz apoyando a su pareja Gabriel Meneses

A través de sus redes, Gabriel Meneses ha compartido una fotografía donde expresa el gran amor que siente por su pareja Sirena Ortiz. Como se encuentra hospitalizado tras el fuerte accidente que tuvo en 'Esto es Guerra', la joven actriz no dudó en pasar la noche con él para velar por su salud. 

"Me vino a ver ayer, se quedó toda la noche conmigo y hoy también vino a darme buena energía. La mejor bendición que Dios me dio es esta chica. Sirena Ortiz, te amo bonita", expreso en sus redes. 

Como se recuerda, Gabriel Meneses y la actriz Sirena Ortiz anunciaron oficialmente su noviazgo hace unos meses atrás, donde ambos han realizado varios viajes juntos derrochando amor. Ahora, la joven está muy concentrada en apoyar a su pareja para su pronta recuperación. 

@josepastord #greenscreen Lucen su amor y apoya a Gabriel!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #estoesguerra #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

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¿Cómo está Gabriel Meneses tras caída?

El pasado lunes 11 de mayo, Gabriel Meneses sufrió una fuerte caída de espaldas en uno de los juegos del programa 'Esto es Guerra'. Fue atendido de manera inmediata siendo llevada a una clínica para su evaluación. En los últimos días, varios de sus compañeros también habrían sufrido varios accidentes.

Ahora, el chico reality se comunicó con el programa de televisión para contar sobre su estado de salud. Si bien su padre reveló que su hijo tendría fuertes dolores, reveló estar mejor tras ser medicado, pero el dolor sigue presente. 

"El dolor persiste, es un dolor fuerte. Tengo fractura en las vértebras. Ahorita me están trayendo los resultados de la resonancia y se ve si es fractura en una o en dos, pero de que hay fractura en fractura. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo. El dolor está focalizado en la zona lumbar", declaró el chico reality al programa de TV. 

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De esta manera, Gabriel Meneses tendrá una recuperación delicada por el grado de su lesión en la vértebra tras el fuerte accidente que sufrió en 'Esto es Guerra'. Aún así con el fuerte dolor, se mantiene fuerte y cuenta con el apoyo de todos, en especial de su pareja Sirena Ortiz, quien ha estado apoyándolo en el hospital quedándose a pasar la noche velando por él. 

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