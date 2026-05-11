Exfutbolista y chico reality de 35 años fue encontrado sin vida en extrañas circunstancias

El mundo del entretenimiento internacional atraviesa un momento de conmoción tras la inesperada muerte de un conocido chico reality y exfutbolista de 35 años. El joven perdió la vida en medio de circunstancias que aún vienen siendo investigadas por las autoridades, luego de una salida nocturna que terminó en tragedia.

Chico reality y exfutbolista falleció durante una fiesta

La víctima fue identificada como Jake Hall, chico reality británico que alcanzó popularidad tras participar en el programa 'The Only Way Is Essex'. El joven de 35 años se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España, cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con medios internacionales, Hall asistió a una reunión en una vivienda ubicada en Santa Margalida. Sin embargo, la noche terminó en tragedia luego de que, presuntamente, impactara contra una puerta de vidrio durante la madrugada del pasado 6 de mayo.

Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron al británico con graves lesiones en la cabeza, aparentemente causadas por los fragmentos del cristal. El caso viene siendo investigado por la Policía española y, de manera preliminar, habría sido considerado como una muerte accidental.

Los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 7:30 de la mañana y tomaron declaración de las personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos. Hasta ahora, las investigaciones continúan y no se ha informado sobre personas detenidas.

¿Quién fue Jake Hall?

Jake Hall se hizo conocido en 2015 en el reality 'The Only Way Is Essex', donde participó durante varias temporadas mostrando su vida junto a otros jóvenes de Essex. Tras confirmarse su fallecimiento, las redes oficiales del programa lamentaron la partida del chico reality y enviaron un mensaje de apoyo a sus seres queridos.

"Jake ha formado parte de la familia TOWIE durante muchos años, y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos tras la triste noticia de hoy", expresaron.

Además de su paso por la televisión, Hall también tuvo experiencia en el fútbol y llegó a jugar en el club Boston United. El equipo británico se pronunció en redes sociales y dedicó unas emotivas palabras tras conocer la noticia.

"Estamos devastados al saber de la muerte de Jake Hall a los 35 años. Sólo un peregrino por un corto tiempo, pero amado sin embargo...", escribieron.

Por otro lado, la familia de Jake Hall pidió respeto y privacidad en medio del difícil momento que atraviesan tras su fallecimiento en España. El chico realaity deja una hija de 8 años llamada River, fruto de su relación con Missé Beqiri, otra figura del reality 'Real Housewives of Cheshire'.