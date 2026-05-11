María Pía Copello sorprende al confesar que tuvo relación con hombre 'misio': "Yo lo mantenía"

María Pía Copello sorprendió al revelar una experiencia amorosa que vivió antes de su matrimonio con el reconocido empresario Samuel Dyer Coriat. Durante una reciente edición de su pódcast, la conductora contó que en una de sus relaciones pasadas era ella quien asumía los gastos cada vez que salía con su entonces pareja.

María Pía Copello comparte su experiencia con un hombre 'misio'

En la reciente edición de su pódcast 'Sin más que decir', María Pía Copello opinó sobre las declaraciones de Flavia Laos, quien fue criticada tras asegurar que le gustaría tener una pareja ambiciosa y con una situación económica que le permita mantener el estilo de vida al que ella está acostumbrada.

En medio de la conversación, el productor Abneer Robles les preguntó a las conductoras si alguna vez habían salido con un hombre "misio". Fue entonces cuando María Pía sorprendió al responder que sí y aseguró que eso no fue un impedimento para enamorarse.

"Yo, es parte de la vida pues ¿cuál es el problema? (...) Así es la vida, cuando uno se tiempla, cuando uno se ilusiona, se enamora literalmente de la persona no te estás enamorando de la billetera o cuánto tiene o deja de tener. Simplemente te enamoraste y ya está. Y a mí me tocaba en ese momento, yo chambeaba y, bueno, sí, yo lo mantenía", confesó.

Al ser consultada sobre cómo era esa dinámica en la relación, María Pía Copello contó que muchas veces era ella quien asumía algunos gastos cuando salían juntos, incluso la gasolina del auto de su entonces pareja.

"Yo le decía: 'Yo lo pongo'. Y ya sabía que tenía que poner también lo que me iba a tomar", reveló.

Más adelante, Flor Ortola le preguntó qué era lo que veía en esa persona para asumir esa situación. Ante ello, la conductora explicó que en ese momento estaba completamente enamorada y no consideraba que hubiera algo incorrecto en ayudar a su pareja.

"Estaba enamorada, estaba ilusionada y obviamente no veía nada de malo", se justificó María Pía Copello.

María Pía Copello celebró 20 años de casada

El pasado 14 de enero, María Pía Copello celebró sus 20 años de matrimonio junto al empresario Samuel Dyer con una romántica sorpresa. La conductora decoró su camioneta con fotografías de ambos y recorrió las calles expresando públicamente el amor que siente por su esposo.

"Aún recuerdo cuando yo fleché a mi esposo (fue así, no te piques, Samuel). Y aunque, por falta de tiempo, hemos pospuesto un poco la renovación de votos, hoy celebramos todos estos años juntos. ¡Que viva el amor!", escribió en sus redes sociales.

En conclusión, María Pía Copello recordó que en el pasado priorizó los sentimientos por encima de lo económico y aseguró que, cuando estuvo enamorada, no tuvo problemas en asumir gastos dentro de una relación. Actualmente, la conductora mantiene una sólida relación con Samuel Dyer, con quien recientemente celebró dos décadas de matrimonio.