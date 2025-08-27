Janet Barboza y Valeria Piazza tienen fuerte cruce en "América Hoy" por Gisela Valcárcel: "Te adelantaste"

La reaparición de "América Hoy" no solo estuvo marcado por el escándalo que aún persigue a Gisela Valcárcel, sino que también desató un fuerte momento en vivo. Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizaron un tenso cruce de palabras. ¿Qué se dijeron?

Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizan fuerte cruce en vivo

El regreso de "América Hoy", hoy 27 de agosto, no solo estuvo marcado por la expectativa tras el enfrentamiento de Gisela Valcárcel con América Televisión, también dejó un momento picante en vivo. Y es que Janet Barboza y Valeria Piazza se lanzaron comentarios directos luego de la polémica con la 'Señito'.

Valeria Piazza explicó que, ayer martes 26 de agosto y en ausencia del productor Armando Tafur, se quedó con Paco, productor ejecutivo del programa. Fue entonces que decidió anunciar la llegada de Gisela al set, adelantando la sorpresa.

"Lo que pasó fue que Armando se fue a conversar y nos quedamos con Paco, es por eso que yo mando la nota y digo 'más adelante va a estar Gisela, después de tres años con ustedes'", contó Valeria.

Pero Janet no se quedó callada y la corrigió de inmediato en vivo. Barboza encaró a Piazza por haberse adelantado con una información que, según ella, no le correspondía anunciar.

"Te adelantaste, Valeria, porque en pauta tenías que dar la bienvenida al programa y quien tenía que promocionar a Gisela era yo, era mi venta. Y tú te emocionaste, te adelantaste", dijo la popular 'Rulitos', dejando en claro su molestia por lo ocurrido. "Tampoco es que vendí todo lo que iba pasar... porque Verónica Linares, en el noticiero, había contado que venía Gisela", acotó Valeria.

Según explicó Janet, la situación se complicó porque justo después de ese anuncio, recibieron la orden de no promocionar más a Gisela. La 'Rulitos' señaló que lo contaba porque quería narrar los hechos en orden cronológico.

"Para hablarlo en orden cronológico... Cuando Valeria se adelanta en esa venta, yo regreso y vendo a Rafael Cardozo y es en ese instante que Papo, nuestro productor ejecutivo, nos dice que 'no vendamos a Gisela, que Gisela no va'. Fue ahí que los conductos que había movimiento detrás de cámaras. Una de las cosas raras era que el productor, papá Armando, no estaba y eso no pasa en vivo, y estaba el productor ejecutivo", detalló Janet.

La defensa de Valeria Piazza

Lejos de quedarse callada, Valeria se defendió frente a cámaras y aclaró que no reveló ningún gran secreto, sino algo que ya se comentaba dentro del canal. Incluso recordó que Verónica Linares había dado la primicia antes que ella.

"Quiero dejar en claro, Janet, que si bien es cierto no era mi venta, como Verónica Linares ya lo había anunciado en el noticiero, yo de emoción dije 'regresa después de tres años'", respondió firme la exMiss.

Además, precisó que su comentario no fue un error grave. La ex Miss Perú se justificó señalando que el tema ya estaba en la agenda mediática.

"Tampoco es que vendí todo lo que iba a pasar... porque Verónica Linares ya había contado que venía Gisela", agregó.

Por otro lado, Edson Dávila tomó la palabra para señalar que, para él, Gisela en la emoción del momento dijo que no le permitieron ingresar. Sin embargo, en realidad se habría referido a que no la dejaron entrar al programa en vivo.

En conclusión, el regreso de "América Hoy" prometía calma y aclaraciones, pero terminó mostrando nuevas tensiones entre Janet Barboza y Valeria Piazza. Lo cierto es que, mientras Gisela Valcárcel sigue siendo el centro de la polémica, sus compañeras también se roban titulares.