Delany López envía emotivo mensaje a Youna tras revelar que tiene cáncer: "No estás solo"

Delany López, recordada por haber sido vinculada con Jefferson Farfán, sorprendió a todos al pronunciarse públicamente tras conocerse que Youna, expareja de Samahara Lobatón, fue diagnosticado con cáncer. La influencer le dedicó un mensaje lleno de esperanza y apoyo en este difícil momento.

Delany López y su emotivo mensaje a Youna

Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán, sorprendió a todos al dedicarle un emotivo mensaje a Youna, ex de Samahara Lobatón, quien recientemente contó que fue diagnosticado con cáncer en Estados Unidos. La influencer no dudó en mostrarle su apoyo en este duro momento y dejó claro que no está solo.

A través de sus redes sociales, Delany compartió unas palabras que tocaron el corazón de sus seguidores y de quienes siguen de cerca la historia de Youna. Con tono reflexivo, la modelo resaltó la fortaleza del joven y le envió un mensaje de esperanza.

"Hermano, la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla", escribió Delany, acompañando el texto con un emoji de corazón.

La también influencer aseguró que admira el valor con el que Youna está afrontando esta situación tan delicada. Delany también quiso recordarle que no está solo en esta lucha y que hay muchas personas orando por su pronta recuperación.

Delany López envía sentidas palabras a Youna tras confesar que tiene cáncer. (Instagram)

"No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti. Tu valentía nos inspira. Cada día es una oportunidad para seguir luchando y para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad. Aquí estamos, contigo, hoy y siempre", expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de fe y esperanza. Sus palabras reflejaron el cariño y la paz que busca mantener en medio de todo lo vivido, mostrando una actitud más serena y optimista hacia el futuro.

"TE QUIERO MUCHO y Dios mediante, pronto nos demos ese abrazo que tanto espero darte", concluyó la ex del futbolista, generando una ola de comentarios positivos en redes.

Youna habla sobre su enfermedad

Horas antes, Youna había sorprendido a sus seguidores al revelar públicamente que padece leucemia, un tipo de cáncer que afecta la sangre. El barbero contó que la noticia lo dejó en shock, pero que está decidido a enfrentarlo con fuerza y optimismo. El joven, que actualmente vive en Estados Unidos, explicó que al inicio no sabía qué tipo de cáncer tenía ni qué tan avanzado estaba.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida", confesó en un video donde narró cómo se enteró del diagnóstico. "Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija", dijo, visiblemente afectado.

Tras varios exámenes, los médicos le confirmaron que padecía leucemia. Youna fue internado una semana para realizarle una biopsia y, luego de recibir el diagnóstico definitivo, comenzó su tratamiento con quimioterapias y medicación especial. Además, mencionó que el tratamiento será ambulatorio, lo que le permitirá seguir adelante con su rutina mientras recibe atención médica.

"Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", comentó, manteniendo una actitud positiva.

En conclusión, Delany López sorprendió en redes sociales al dedicarle emotivas palabras a Youna, quien confesó que tenía cáncer. La exsaliente de Jefferson Farfán decidió expresarle su apoyo a la expareja de Samahara Lobatón en un momento sensible. Su cercanía fue toda un sorpresa para los internautas.