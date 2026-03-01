Laura Spoya sobre joven que recogió sus cosas del auto tras choque: "Yo he seguido los protocolos"

Hace unas semanas atrás, Laura Spoya tuvo un fuerte accidente en el auto que iba manejando chocando contra un muro, a causa de eso tuvo que ser operada de emergencia. Se habló mucho sobre el joven que retiró sus cosas de su carro y ahora, salió a responder.

¿Qué dijo sobre el joven que apareció tras el choque?

En el programa 'Al Sexto Día', Laura Spoya reapareció como conductora e inició con las declaraciones que dio la exreina de belleza mientras se alistaba para el nuevo segmento. Es así como tras ser consultada sobre aquel joven que retiró sus cosas mientras era atendida tras su grave accidente.

"Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más", dijo.

Así mismo, la modelo señaló que siguió todos los protocolos y la investigación sigue su curso. Además, agregó que no tiene por qué dar una explicación sobre aquel joven que recogió sus cosas, y que era algo de su vida personal.

"Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente", aclaró.

Laura Spoya vuelve como conductora en TV

El sábado por la noche, Laura Spoya sorprendió al público tras aparecer en el programa 'Al Sexto Día'. La conductora de televisión estuvo ausente tras sufrir un grave accidente vehicular, pero reapareció expresando su emoción por volver a la TV.

"Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente automovilístico, que me tuvo retirada de todos mis trabajos", expresó.

Así mismo, la influencer reveló que según su doctor de cabecera aún tendría que estar en reposo para su completa recuperación tras operarse la vértebra, pero señala que esperaba volver a trabajar con mucha emoción. Incluso, señaló que estos días que no volvía a trabajar, estuvo llorando desesperada por volver.

De esta manera, Laura Spoya reapareció nuevamente en televisión, pero señala que no hablará sobre el joven que recogió sus cosas tras el choque que tuvo porque pertenece a su ámbito personal.