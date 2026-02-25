¡Tras 30 años juntos! Carlos Alcántara se habría separado de su esposa Jossie Lindley

El actor Carlos Alcántara es una reconocida figura de la televisión peruana que contó su historia de amor junto a su esposa Jossie Lindley. Ahora, su matrimonio habría llegado a su fin y el artista estaría soltero después de 30 años.

¿Está soltero?

La conductora Andrea Arana de 'Un día en el Mall' reveló en su programa que Carlos Alcántara habría dado fin a su matrimonio con Jossie Lindley. Según reveló, la pareja habría quedo en buenos términos y habría sido un proceso largo de separación.

"Está soltero, él ya ha hecho el anuncio dice que ha quedado súper bien con su esposa, son muchos años se matrimonio. Yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", expresó.

En otro momento, señala que el actor peruano le dijo que disfrutará de su vida como soltero y entre bromas de forma 'desatada'. Según reveló la conductora, todo esto sería completamente confirmado.

"Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Yo creo que a él le dijeron 'alócate bebé' y dijo: 'Yo mismo soy, voy a empezar mi vida como me de la gana'", aclaró.

¿Carlos Alcántara coqueteó con Shirley Arica?

En la entrevista de 'Shirley Arica a la Carta', la farandulera estuvo conversando con el comediante sobre diversos temas cuando estaban a punto de comenzar a comer cuando Carlos Alcántara empieza a coquetearle.

"Te voy te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola. Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón", agregó.

En otro momento, conversan sobre la delicada situación que pasó Shirley en su salud y el actor le dio un consejo. Le dijo que la vida le dio una segunda oportunidad para cambiar o parar un poco de su vida agitada.

De esta manera, la conductora Andrea Arana confirmó la noticia que Carlos Alcántara estaría soltero nuevamente tras aparecer coqueteando con Shirley Arica en su podcast. Según reveló, el actor peruano dio por terminado su relación de más de 30 años con Jossie Lindley, sorprendiendo así a varios de sus seguidores por el fin de una historia de amor que llegó a la pantalla grande.