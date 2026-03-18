Magaly revela identidad de argentinas que estuvieron con Said Palao y Mario: "Sus redes parecen un catálogo"

Las reveladoras imágenes de Mario Irivarren y Said Palao durante una despedida de soltero de un amigo en Argentina, causaron mucha polémica. Ahora, Magaly Medina ha revelado quiénes serían estas jovencitas que juerguearon con los peruanos el último fin de semana.

¿Quiénes son las argentinas que estuvieron con Mario y Said?

Después de mostrarse la segunda parte del ampay en el programa de 'Magaly TV: La Firme', la conductora reveló que también pudieron averiguar la identidad de dos mujeres que estuvieron acompañando, bailando y tomando bebidas alcohólicas con Said Palao y Mario Irivarren.

La primera argentina en ser descubierta es Pamela Vato, una modelo que fue captada con los peruanos desde el primer momento. Estuvo presente los dos días de fiesta: desde el Airbnb comprando los tragos, luego en el yate donde se vieron los besos, y finalmente, en la piscina del country donde celebraron hasta muy tarde con parrilla.

La segunda jovencita identificada es Jimenina, otra modelo que solo participó en la jornada de la parrillada con piscina y tragos en la casa de campo, donde posó feliz frente a la pileta y compartió en sus redes, las botellas de champaña turquesa y varias tomas de la vista que tenían.

Así mismo, la producción de Magaly reveló que aparentemente los chicos realitys agarraron una promoción y por el yate, la casa y la parrilla salió un costo de 6 mil dólares.

Magaly sobre las mujeres del ampay

La conductora de televisión señaló que solo pudieron identificar a dos de las ocho mujeres aproximadamente que acompañaron a Said Palao y Mario Irivarren en la despedida de soltero de su amigo en Argentina. Así mismo, no dudó en comentar sobre cómo estaban las redes de las argentinas.

"Nosotros hemos identificado a dos de estas chicas argentinas, cuyo Instagram parece un catálogo, con esto no quiero decir nada. Como nosotros tenemos amplia experiencia descubriendo a nuestras embajadoras que a lo largo del mundo llevan el nombre del Perú bien el alto. Hay Instagram que parecen de catálogo como cuando tú vendes una mercancía y el resto te mira para tomarla, hacer una oferta o comprar", expresó.

De esta manera, Magaly Medina ha demostrado nuevamente más detalles sobre la fiesta que se dieron Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi en Argentina. La conductora de televisión también reveló la identidad de dos mujeres que juerguearon con ellos y señaló que se presentan en sus redes, como si fueran un catálogo causando asombro por siempre lucirse en ropa de baño.