Melanie Martínez demandaría a Norka Ascue por atacar a su menor hija: "Tomaremos acciones legales"

Después de que se difundiera un audio de Norka Ascue donde hace presuntos comentarios contra la hija mayor de un conocido cantante de cumbia, Melanie Martínez no se quedó callada. Es así como decidió unirse con los abogados de Christian Cueva para tomar acciones legales contra la pareja de 'La Mackyna'.

Melanie Martínez demandaría a Norka Ascue

A través de su cuenta de TikTok, el Estudio Villaverde que representa a Christian Cueva, esta vez apareció junto a Melanie Martínez para anunciar que serán sus representantes legales. Así mismo, anunciaron que se iniciará medidas legales contra Norka Ascue por atacar a la hija de Melanie que tiene con reconocido cantante de cumbia.

"Tras difundido en el programa Magaly TV, el 'Estudio Villaverde' ha asumido la defensa legal de la señora Melanie Martínez y de su menor hija. En ese sentido tomaremos todas las acciones legales correspondientes contra la señora Norka Ascue y los que resulten responsables", expresó el abogado por medio de sus redes sociales.

@estudiovillaverde El Estudio Villaverde ha asumido la defensa legal de la señora Melanie Martínez contra la señora Norka Ascue, Christian Domínguez y los que resulten responsables. ♬ sonido original - Estudio villaverde

¿Qué dijo Norka de la hija de cumbiambero?

La tiktoker 'La Vitteri' fue quien hizo pública la conversación que habría tenido con Norka Ascue. Uno de los audios difundidos causó gran rechazo por su contenido.

"Sácale su m... (su papá) ya me dio permiso. Sácale su m... por desubicada", se escucha decir a Norka, frase que rápidamente se viralizó y generó críticas en redes.

La influencer aseguró que también recibió información privada sobre la menor, lo que hizo que la situación se volviera más delicada. Esto ha sido muy cuestionado por los usuarios.

"Dice Christian, dice Karla, si puedes decir esto... y ella me contaba cosas súper privadas", afirmó, señalando que habría más personas involucradas.

Pide disculpas públicas

Después de que difundiera los audios donde Norka Ascue atacó a una menor de edad supuestamente con el permiso del padre, según relató la tiktoker. Apareció por última vez en el podcast 'Chimi Churri' disculpándose públicamente con la niña y su madre, pero aún así fue despedida del programa digital.

"Que me disculpe de la manera en que me expreso, también a su mamá, que me perdonen públicamente porque ha sido la calentura del momento. La gente de su comunidad venía a mis redes. Ya no hago 'lives' por eso, porque toda su comunidad iba a mis redes a eso, a atacarme", expresó en su último día en el podcast.

De esta manera, Norka Ascue por más que se ha disculpado de manera pública contra la hija de Melanie Martínez y de cumbiambero, ha sido despedida del programa digital que conducía. Así mismo, la madre de la menor ha tomado acciones legales en contra de la pareja de 'La Mackyna' y todos los involucrados.