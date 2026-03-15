Pamela Franco reafirma su amor por Cueva y defiende su relación: "Asumiré las consecuencias de mis sentimientos"

La cantante Pamela Franco volvió a referirse públicamente a su relación con el futbolista Christian Cueva durante su reciente participación en el programa El Reventonazo de Verano. La intérprete aprovechó el espacio televisivo para hablar abiertamente sobre su romance con el popular "Aladino" y responder a quienes cuestionan su relación.

Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva

Durante la conversación en el programa, Pamela Franco habló con franqueza sobre su vínculo sentimental con Christian Cueva. La cantante reconoció que muchas personas suelen opinar sobre su relación e incluso anticipar posibles problemas, pero aseguró que ella prefiere vivir su presente y asumir lo que venga.

"Por supuesto, yo estoy enamorada. Siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones, de mis sentimientos. Si pasara algo, porque siempre andan pensando en lo que va a venir, y siempre tiene que ser malo", expresó la artista.

La intérprete de temas como "Dile" también se dirigió a quienes siguen de cerca su historia con el futbolista y suelen cuestionar sus sentimientos. En ese sentido, dejó claro que, como adulta, es consciente de sus decisiones y está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia.

"La verdad, les digo 'tranquila' a la gente. Soy una persona adulta, no soy perfecta ni recontra madura tampoco; estoy en el camino. Pero si me toca tomar decisiones, las tomaré", indicó.

Sus palabras reflejan la postura firme que ha mantenido en los últimos meses frente a las críticas que recibe su relación. A pesar de las opiniones externas, la cantante afirmó que continúa viviendo su romance con tranquilidad y convencida de sus sentimientos.

Pamela Franco responde con humor

El último fin de semana, Pamela Franco ofreció un show en una discoteca del distrito de Independencia, donde hizo bailar a todos los asistentes. Al terminar su presentación, los reporteros de "Arriba mi gente" aprovecharon para preguntarle por el comentario que Pamela López había hecho sobre su "corazón negro". La cantante respondió con sarcasmo y dejó clara su postura.

"(Dice que ella se casó de blanco y que tú corazón es negro, te debes casar de negro) No sabía que podía ver los colores de los corazones, yo no sabía. Pero nada lo tomo con humor me asienta cualquier color de vestido se me va a ver bien si es que llegara el caso", comentó.

Luego envió un mensaje directo a su tocaya. Y mencionó que no le interesa si Pamela López le desea buenas o malas cosas.

"Muchacha no te adelantes no me han dado nada tranquila todo bien... Si ella me decía bien, bien la verdad que no me interesa", agregó.

En conclusión, Pamela Franco continúa defendiendo su relación con Christian Cueva frente a los comentarios y críticas que circulan en redes sociales y medios de espectáculos. La cantante dejó claro que se encuentra enamorada y que está dispuesta a asumir las decisiones que tome en su vida sentimental.