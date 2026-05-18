Hija de Cachay explota tras agresión a su padre y lanza fuerte advertencia al responsable: "Ya veremos cómo le va"

El cómico ambulante Cachay fue agredido durante una presentación en Lambayeque, hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y generó rechazo. Ante ello, su hija expresó su indignación y advirtió que se tomarán acciones ante las autoridades contra el responsable del ataque.

Reacción de la hija de Cachay en redes sociales

Janeth Cachay, hija del cómico, utilizó su Instagram para pronunciarse tras la agresión que sufrió su padre durante una presentación. En su publicación, volvió a difundir las imágenes del hecho y manifestó el fuerte impacto que le generó presenciar el ataque.

Asimismo, la creadora de contenido expresó su preocupación por lo ocurrido y buscó tranquilizar a los seguidores sobre el estado de salud del humorista. Indicó que, pese a la agresión, su padre logró recuperarse del golpe y se encuentra estable.

"Qué triste despertar y ver ese video. Afortunadamente, mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo", señaló, llevando tranquilidad sobre la condición del humorista tras el incidente.

De igual forma, Janeth mostró su molestia por lo sucedido y advirtió que podrían emprender acciones legales contra el responsable del ataque, manteniendo una postura firme frente a lo ocurrido.

"Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades", escribió, dejando entrever que buscarán que el hecho no quede impune.

Mensaje de hija de Cachay

Cachay fue agredido en vivo

El cómico ambulante José Luis Cachay Ramos fue agredido durante una presentación en vivo en el local Los Algarrobos, en Olmos (Lambayeque), mientras desarrollaba su rutina. Según imágenes, el artista se acercó a un asistente e interpretaba en playback la canción 'Hasta que te conocí', de Juan Gabriel, como parte de su show.

"Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer", hizo playback Cachay mientras señalaba al sujeto de avanzada edad.

Lo que inició como una escena más del show terminó en agresión cuando el asistente empujó con fuerza a Cachay, provocando que perdiera el equilibrio y cayera hacia una zona inferior del público. El hecho generó alarma inmediata entre los asistentes, quienes quedaron sorprendidos.

En conclusión, Janeth, la hija de Cachay, expresó su molestia tras la agresión que sufrió su padre y recurrió a sus redes sociales para pedir que el hecho no quede sin sanción. Además, señaló que se podrían iniciar acciones ante las autoridades contra el responsable del ataque.