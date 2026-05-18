Cachay sufre agresión durante show en Lambayeque y detienen a hombre que lo empujó: ¿Qué pasó?

Una noche de risas terminó en un fuerte susto para todos. El conocido cómico ambulante Cachay fue agredido durante una presentación en Lambayeque. El artista se encontraba realizando su show frente a decenas de personas cuando un hombre de avanzada edad reaccionó de manera violenta. El momento quedó grabado en video y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Cachay fue agredido durante su presentación en Lambayeque

El conocido cómico ambulante José Luis Cachay Ramos, más conocido como "Cachay", fue agredido durante una presentación en vivo en el local Los Algarrobos, ubicado en el distrito de Olmos, en Lambayeque.

Según las imágenes difundidas, Cachay estaba en plena función y se acercó a uno de los asistentes como parte de su número humorístico. En ese momento, el cómico hacía playback de la canción "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel. Como parte de la broma, el artista miró al hombre y siguió la interpretación del tema.

"Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer", hizo playback Cachay mientras señalaba al sujeto de avanzada edad.

Lo que parecía ser una escena más del show terminó en agresión. El hombre no tomó bien el momento y, de inmediato, empujó con fuerza al cómico. Producto del ataque, Cachay perdió el equilibrio y cayó hacia la zona del público, varias gradas más abajo.

La caída causó gran alarma entre los asistentes, quienes no podían creer lo que acababan de ver. En el video se observa cómo el público queda sorprendido mientras algunas personas intentan reaccionar ante el fuerte golpe que sufrió el humorista.

Tras la agresión, el ambiente se volvió tenso. Varios asistentes se acercaron al presunto agresor para reclamarle por lo ocurrido, mientras otros ayudaban a Cachay. Debido al alboroto, el show tuvo que ser suspendido de inmediato.

El agresor fue detenido

Luego del ataque, el hombre fue reducido en el mismo lugar por los presentes. Minutos después, fue trasladado a la comisaría del sector para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se conoce con claridad qué habría motivado la reacción del sujeto. Sin embargo, medios locales indicaron que el hombre no habría estado cómodo con las bromas del cómico y por eso habría actuado de manera agresiva.

Lo que más preocupó fue el estado de salud de Cachay. En otros videos grabados después del incidente, se puede ver al artista cojeando con señales de dolor, mientras era retirado del lugar.

Además, el cómico habría sufrido una lesión en uno de sus brazos tras caer desde las escalinatas de la tribuna. Por esa razón, según medios locales, fue llevado de emergencia al Centro de Salud de Olmos, donde recibió atención médica.

La agresión contra Cachay ha causado rechazo en redes sociales. Muchos usuarios lamentaron que una presentación de humor terminara en violencia y pidieron que el responsable sea sancionado.

En conclusión, Cachay vivió un fuerte susto durante su presentación en Lambayeque, luego de ser empujado por un asistente y caer hacia la zona del público. El show tuvo que ser suspendido y el agresor fue trasladado a la comisaría para las investigaciones del caso. Mientras tanto, el cómico fue atendido por las lesiones que sufrió.