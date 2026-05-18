Melcochita afirma que Monserrat Seminario ya no quiere divorciarse tras romance con Heydi Amado

Melcochita vuelve a estar en el ojo público por su vida sentimental. El cómico contó que aún no logra divorciarse de Monserrat Seminario, pese a que su relación ya terminó y ahora vive un romance con Heydi Amado, una joven de 22 años.

Melcochita habla del final de su matrimonio

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, decidió romper su silencio en el programa "Día D" y habló sobre el complicado cierre de su relación con Monserrat Seminario. Según contó, los problemas entre ambos no empezaron ahora, sino que venían desde hace varios años.

El humorista aseguró que su matrimonio ya estaba desgastado desde hace tiempo. Además, explicó que, pese a las diferencias, permaneció en el hogar familiar principalmente por sus hijas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación se habría vuelto cada vez más difícil.

"(La relación no venía bien) No. (Pero vivían juntos. ¿Cómo hacían?) Por mis hijas. (¿Y cómo están tus hijas?) Bien, yo las veo. Están contentas que yo no esté en la casa. Porque veían la crisis que yo pasaba. Las quiero a las 3 y siempre estarán dentro de mi corazón. Y ya me entenderán por qué me separé de la casa. (¿A Monserrat tendrías que decirle algo?) No tengo que decirle nada", reveló.

Durante la entrevista, Melcochita no dudó en lanzar fuertes comentarios sobre la convivencia con Monserrat. El artista aseguró que sentía un alejamiento por parte de ella y que ya no se encontraba bien dentro de esa relación.

"Venía muchos años este alejamiento de ella hacía mi persona, ella pensaba que Melcochita era uno más, la veía media rara, me hacía la vida imposible. Yo soy gallo viejo... yo tenía que cerciorarme... no me salían cachos por falta de calcio. Y salió besándose con un causa... Yo feliz, estoy libre", manifestó el cómico.

Estas declaraciones generaron sorpresa, pues el artista habló de forma directa sobre la madre de sus hijas. Aunque no dio muchos detalles de lo que ocurrió dentro de su hogar, sí dejó claro que el vínculo ya venía atravesando una fuerte crisis.

"Para mis hijas ella es su mamá. La quieren porque es su madre. Como ya están señoritas, y ya entienden. Han visto lo que hace, lo que me ha maltratado. Dirán: 'Mi papá debe estar feliz'. (¿Y estás feliz?) Por supuesto", comentó.

Melcochita también dio a entender que intentó mantener la familia unida por sus hijas. Sin embargo, según su versión, la relación ya no tenía vuelta atrás y por eso decidió iniciar el trámite de divorcio.

Monserrat Seminario habría cambiado de decisión sobre el divorcio

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Melcochita reveló que todavía no puede separarse legalmente de Monserrat Seminario. El cómico aseguró que, aunque ya pidió el divorcio, su aún esposa no estaría aceptando firmar los papeles.

Al ser consultado sobre si Monserrat quería darle el divorcio, Melcochita respondió de manera breve. Pese a la separación el cómico mencionó que aún no llegan a un acuerdo definitivo.

"Yo le pedí el divorcio. (¿Y ella que te dijo?) Que me lo iba a dar, (ahora) que no quiere...", afirmó el reconocido comediante.

El humorista explicó que, en un primer momento, Monserrat Seminario sí habría estado de acuerdo con la separación legal. Sin embargo, según contó, luego cambió de opinión y ahora el trámite no avanza.

Estas palabras llegan en medio de la polémica por su relación con Heydi Amado, joven de 22 años con quien ya se muestra públicamente. El romance ha sido muy comentado por la gran diferencia de edad entre ambos y por las críticas que han recibido en redes sociales.

Además, el padre de Heydi también expresó su rechazo a esta relación, lo que hizo crecer aún más la controversia. Pese a ello, Melcochita y la joven continúan juntos y defendiendo su amor ante las cámaras.

En conclusión, Melcochita reveló que aún no logra divorciarse de Monserrat Seminario, pese a que su relación terminó hace tiempo y ahora vive un romance con Heydi Amado. El cómico aseguró que primero ella habría aceptado separarse legalmente, pero luego cambió de decisión. Mientras tanto, su nueva relación sigue generando polémica y mantiene al artista en el centro de la farándula peruana.