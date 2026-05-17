Mimi Alvarado revela cuánto pagaba Marcelo Tinelli por el lujoso departamento de Milett Figueroa

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa dando de qué hablar tras su ruptura en marzo de 2026. Esta vez, Mimi Alvarado volvió a referirse al tema y sorprendió al revelar cuánto habría pagado el conductor argentino por el lujoso departamento donde vivía la modelo peruana.

Mimi Alvarado revela cuánto pagaba Marcelo Tinelli por el departamento de Milett

Desde que terminó el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Mimi Alvarado ha cuestionado duramente a la modelo peruana. Incluso aseguró que el conductor argentino asumía varios de sus gastos mientras vivía en Buenos Aires.

Durante su participación en el programa de Moria Casán, la pareja de 'El Tirri', primo de Tinelli, habló sobre el estilo de vida que llevaba Milett en Argentina y mencionó el exclusivo departamento en Recoleta donde residía la exchica reality.

"Se lo pagaba Marcelo mientras estaba en el 'Bailando' también, 3.000 dólares. ¿Obligado? Yo lo veo bien, si él se lo puede pagar. Es un caballero, yo no critico eso", mencionó Mimi Alvarado. Sin embargo, luego agregó: "Le hizo mucho daño y mucha macumba", insinuando que la modelo peruana habría recurrido a brujería contra el conductor argentino.

Las declaraciones sorprendieron en el set y provocaron la inmediata reacción de Moria Casán, quien cuestionó si los problemas económicos que habría enfrentado Marcelo Tinelli tendrían relación con esas acusaciones.

Lejos de detenerse, la dominicana volvió a apuntar contra la familia de Milett Figueroa y mencionó directamente a Martha Valcárcel, madre de la modelo, a quien anteriormente había llamado "la bruja más grande del Perú".

"Si yo pudiese hablar... yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo y porque yo quedé en algo con él. Yo siempre le dije que no la aguantaba. La macumba se la hacía la mamá con muertos", disparó, generando sorpresa entre los presentes.

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Milett Figueroa anuncia acciones legales contra Mimi Alvarado

Durante una reciente entrevista, Milett Figueroa se mostró incómoda por las constantes declaraciones de Mimi Alvarado sobre ella y su entorno familiar. La modelo peruana aseguró que no tolerará más comentarios ofensivos y confirmó que iniciará acciones legales contra la pareja de 'El Tirri'.

"Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas vas a meter. Le voy a poner un bozal legal a esa payasa", afirmó fervientemente.

Asimismo, la actriz se pronunció sobre los duros calificativos dirigidos a su madre y las acusaciones lanzadas contra su hermano. Frente a ello, sostuvo que Mimi Alvarado tendrá que responder legalmente por sus declaraciones y demostrar lo que afirma.

"Realmente que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas", dijo evidentemente molesta.

En conclusión, las recientes declaraciones de Mimi Alvarado volvieron a encender la controversia alrededor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Mientras la pareja de 'El Tirri' continúa exponiendo detalles de la relación, la polémica sigue creciendo tanto en Argentina como en Perú.