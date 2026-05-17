Esposa de André Carrillo vuelve a publicar foto con directo mensaje tras presunta infidelidad: "Resiliencia"

Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, volvió a generar atención en redes sociales tras compartir nuevas historias en Instagram con mensajes cargados de simbolismo. Sus publicaciones se dan en medio de la controversia iniciada tras denunciar una presunta infidelidad del jugador.

Mensajes con simbolismo y reflexión en redes sociales

En sus recientes historias, Suhaila Jad mostró imágenes que transmiten introspección y fortaleza emocional. En la primera publicación se observa el rostro parcial de una mujer junto a un antebrazo con pulseras y un tatuaje que dice "blessed", palabra que en español significa "bendecido".

La imagen estuvo acompañada por tres emojis: un corazón rojo, un candado y unas manos en oración. Estos mismos símbolos ya habían aparecido cuando la modelo expuso la supuesta infidelidad del futbolista, lo que llevó a sus seguidores a interpretarlos como elementos de protección, fe y vínculo con sus hijos.

En una segunda historia, Suhaila volvió a aparecer frente al espejo usando ropa deportiva. Esta vez, decidió escribir una sola palabra que resumió el mensaje de su publicación: "Resiliencia".

La imagen incluyó un corazón rojo y manos en oración, reforzando el tono emocional y esperanzador del mensaje. El concepto de resiliencia tomó relevancia en el contexto que enfrenta la esposa del jugador, quien atraviesa una etapa mediática compleja tras sus declaraciones.

Esposa de André Carrillo rompe el silencio en redes con mensajes simbólicos.

Papá de André Carrillo comparte mensaje familiar

Álex Carrillo, padre del futbolista, impactó al publicar un mensaje en redes sociales en medio de las recientes acusaciones realizadas por Suhaila Jad. Como se sabe, la modelo española, pareja del jugador, dejó entrever que André Carrillo le habría sido infiel. Además, también lanzó un fuerte comentario contra su suegra, Ana María Díaz, madre del futbolista, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Aunque Álex Carrillo no respondió directamente a la polémica, sí utilizó sus historias de Instagram para compartir imágenes familiares que no pasaron desapercibidas. En una primera publicación, el padre del futbolista mostró una foto junto a sus hijos. Allí escribió una palabra corta, pero bastante llamativa en medio del escándalo.

"Familia", fue el único mensaje que escribió Álex Carrillo al lado de una foto que se nota es de hace muchos años.

Padre de André Carrillo publica foto familiar antigua. (Instagram)

Luego, publicó otra imagen donde aparece casi toda la familia Carrillo reunida. Aunque no mencionó a Suhaila Jad ni explicó el motivo de sus publicaciones, muchos usuarios interpretaron estos mensajes como una muestra de unión familiar en medio del complicado momento.

Papá de André Carrillo comparte foto familiar. (Instagram)

En conclusión, las recientes publicaciones de Suhaila Jad y del entorno de André Carrillo evidencian que la polémica aún no se apaga. Mientras la modelo expresa mensajes de fortaleza en redes sociales, la familia del futbolista opta por mostrar unión en silencio, donde cada publicación genera nuevas interpretaciones entre los seguidores.