Magaly advierte a Suhayla tras posible separación de Carrillo: "Todo estará a nombre de la mamá"

Hace unos días, Suhayla Jad ha revelado ciertas conversaciones e indirectas reavivando un rumor sobre una posible separación de André Carrillo. Así mismo, Magaly Medina no dudó en aconsejar a la española en relación a la madre del futbolista peruana.

Magaly sobre la madre de André Carrillo

A través de sus redes, Suhayla Jad reveló que aparentemente la madre de André Carrillo habría revisado sus cajones en busca de algo. Ante esto, Magaly no dudó en responder a su cuestionamiento señalando que no es algo normal ni en otro país, ni en Perú.

"No es normal aquí ni en otro lado ¿Cómo va ser normal que entre a la habitación de tu casa y revise todos tus cajones? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Robar algo? ¿Buscar las joyas? ¿Qué quieres investigar?", expresó.

La 'urraca' también señaló que los futbolistas peruanos suelen tener un gran apego a sus madre y que siempre las suelen tener en un altar, casi imposible de desprender. Agregando así que tenga cuidado con ello.

"En el Perú, la mayoría de jugadores de fútbol que han crecido solo criados por sus madres, la mayoría de ellos tienen en un altar a sus madres, tienen un papel preponderante en sus vidas y nunca jamás han podido desprenderse de eso", comentó.

Aconseja a Suhayla Jad

En otro momento, la conductora del programa 'Magaly TV: La Firme' decidió darle un consejo a Suhayla Jad, ya que capaz desconoce el vínculo de una madre peruana con su hijo. Así mismo, señaló que si se separará del pelotero contemple la posibilidad que probablemente los bienes de él estén al nombre de la mamá como medida de protección para que no le quiten en una separación.

"A su madre la casa, el carro, todo, a las mujeres de sus vidas les quitan todo. Así que Suhayla prepárate porque probablemente todo lo que tiene Carrillo de estar a su nombre o nombre de la mamá. Las suegras por lo general son metiches, las madre de los jugadores de fútbol más todavía", expresó.

De esta manera, Suhayla Jad ha mandado varias indirectas en las redes sociales anunciando así su posible separación de André Carrillo tras varios años juntos. Magaly Medina solo decidió aconsejar a la joven debido a que la suegra sería muy pegada al pelotero, como la mayoría de los peruanos, y que en una separación lo más probable es que todas las cosas del futbolista esté a nombre de la madre.