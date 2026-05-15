Kevin Díaz sorprende al dedicar una canción romántica a Onelia Molina: "Tengo todo excepto a ti"

La relación de amistad entre Kevin Díaz y Onelia Molina ha dejado a muchos seguidores sorprendidos por su gran cercanía. Aunque ambos han negado buscar una relación formal tras lo que vivió la odontóloga con Mario Irivarren, aún así lo siguen relacionándolos en varios juegos y el joven le dedicó un tema romántico.

Kevin Díaz dedica tema a odontóloga

Como es costumbre en el programa 'Esto es Guerra', los participantes realizaron una competencia de canto y Kevin Díaz le tocó interpretar la canción "Tengo todo excepto a ti" de Luis Miguel lanzado en 1990, un tema muy romántico.

Lo que llamó la atención es que rápidamente fue relacionado para Onelia Molina, ya que hay rumores de una relación amorosa. Es así como el chico reality cantó lo mejor que pudo dedicándosela a su amiga.

"Tantos amigos, caprichos amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. Qué absurdo el día en que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí. Seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor", cantó el chico reality a la odontóloga.

El resto de sus compañeros no dudaron en bromear y aprovecharon en cargar a la odontóloga con todo y silla hasta la mesa de Kevin, justo en ese momento él decide cargarla entre sus brazos mientras aún sonaba la canción de fondo.

Onelia Molina manda 'chiquita' a Mario Irivarren

En una entrevista con 'América Espectáculos', Onelia Molina es consultada sobre pasar de la amistad que tiene con Kevin Díaz al amor. Ante esto, la odontóloga señala que actualmente está feliz y empezó a resaltar las cualidades de su amigo, pero al final manda una fuerte indirecta a su expareja Mario Irivarren que le fue infiel.

"No estoy pensando nada en el futuro, simplemente estoy dejando que las cosas pasen. Estoy feliz, estoy tranquila, estoy rodeada de personas que me aman. Kevin es un chico bello por donde lo veas, tiene mil y un virtudes, es un chico respetuoso. Ama a su familia, tú tienes que ver cómo trata a su mamá para saber la gran persona que es, tiene sus valores bien puestos, él sí", expresó.

De esta manera, Onelia Molina ha destacado nuevamente los valores de Kevin Díaz, pero se niega a iniciar un nuevo romance. Aún así el joven le dedicó una canción romántica de Luis Miguel a su amiga en el programa 'Esto es Guerra'.