Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus hijos Valentina y Doménico

En una emotiva ceremonia, el empresario Mauricio Diez Canseco y la cantante Dailyn Curbelo celebraron el bautizo de sus hijos Valentina y Doménico. Rodeados de sus seres queridos, los felices padres presentaron oficialmente a sus pequeños ante la iglesia, compartiendo detalles exclusivos de este tierno momento familiar.

Brad Pizza y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños

El pizzero Mauricio Diez Canseco contó que vivió momentos de mucha paz y regocijo tras bautizar a sus mellizos Valentina y Doménico. La ceremonia se realizó el pasado 24 de febrero en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, ubicada en el distrito de Miraflores.

Mauricio Diez Canseco compartió un emotivo video del bautizo en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que deseó que Dios guíe y cuide siempre a sus pequeños. Bajo el tierno texto "Hermoso y bendecido día de Domi & Vale", el empresario mostró imágenes exclusivas de la ceremonia religiosa de sus hijos.

"Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión", indicó Brad Pizza.

En dicha ceremonia Mauricio Diez Canseco estuvo junto a Dailyn Curbelo, madre de los pequeños, y sus hijos Camila, Franco y Franchesco, quienes lucieron de blanco para la ocasión y acompañaron a los pequeños en el bautizo. Además, participaron las hermanas de Dailyn Curbelo, así como unas amistades muy cercanas.

El empresario expresó su alegría por compartir este momento familiar y ver la felicidad de todos sus hijos durante la ceremonia. Asimismo, Mauricio Diez Canseco destacó el rol de Dailyn Curbelo como una madre excelente y dedicada, resaltando que siempre está al pendiente del bienestar de sus pequeños.

Celebración tras el bautizo

Tras la ceremonia, la familia celebró con un almuerzo en un exclusivo hotel de San Isidro. Durante el encuentro, Mauricio Diez Canseco reveló que es un hombre de mucha fe y que siempre ha transmitido un mensaje de unión a sus hijos.

Por su parte, Dailyn Curbelo publicó un tierno carrusel de fotos del bautizo para celebrar este importante paso en la vida espiritual de sus pequeños. En su mensaje, la cantante cubana pidió que este sacramento marque un camino lleno de luz, salud y protección divina para sus hijos.

En resumen, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico. Este significativo evento reafirma el compromiso familiar que mantienen los padres tras el nacimiento de sus mellizos.