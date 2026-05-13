Pamela López aclara que Christian Cueva sí puede ver a sus hijos: "Solo tiene orden de alejamiento conmigo"

Pamela López fue consultada en "La Granja VIP" sobre la situación de Christian Cueva y sus hijos. Durante una conversación, la aún esposa del futbolista aseguró que él sí puede ver a los menores, mientras ella se encuentra en el reality. Señaló que a orden de alejamiento que existe es solo con ella.

Pamela López aclara que Christian Cueva puede visitar a sus hijos

Pamela López decidió aclarar una de las dudas más comentadas sobre Christian Cueva y sus hijos. Durante una conversación en "La Granja VIP", la aún esposa del futbolista aseguró que él sí puede ver a los menores, ya que la orden de alejamiento que existe sería únicamente con ella.

Todo empezó cuando Ethel Pozo le preguntó directamente si el jugador podía acercarse a sus hijos mientras Pamela permanece dentro del reality. Pamela respondió sin dudar y dejó claro que no hay una orden que le impida a Cueva ver a sus pequeños.

"Tú estás aquí, ¿él puede verlos? ¿puede ir a tu casa?", preguntó Ethel. "Por supuesto, él tiene solamente una orden de alejamiento conmigo, no con mis hijos. El día que que gracias le te agradezco que me trajeron a mi hijito por su cumpleaños, lo primero que hice no sé si se grabó o no, le pregunté si su papá había visto lo había saludado porque esa era mi frustración", dijo Pamela.

La participante también contó que le preocupa mucho que sus hijos sientan la ausencia de su padre. Por eso, cuando su pequeño Crissiano llegó al reality por su cumpleaños, ella quiso saber si Cueva lo había visto o saludado. Pamela aseguró que sus hijos han vivido momentos difíciles y que ella ha tratado de hacerse cargo de ellos con esfuerzo, incluso cuando todavía tiene deudas por pagar.

"Mis hijos solo me tienen a mí. El año pasado con mucho esfuerzo fuimos a Paracas, le celebré una pequeña fiestita de Alianza Lima, el anteaño pasado fue en casa algo, muy modesto, porque yo tenía pues, tengo todavía deudas que pagar", señaló Pamela López.

Christian Cueva denuncia que no pudo ver a sus hijos

Sus declaraciones llegaron luego de que Christian Cueva contara una versión distinta en "Amor y Fuego". El futbolista aseguró que sí fue a buscar a su hijo por su cumpleaños, pero que no pudo verlo.

"Siempre trato de ver a mis hijos siempre. Mis tiempos en mi trabajo, a veces puedo venir un día que me dan libre y puedo tomarme un avión, o quizás entreno en la mañana y entreno al siguiente día en la tarde", indicó 'Aladino'.

El jugador mostró videos donde, según él, se le ve esperando afuera de la casa de sus hijos para poder abrazar a su pequeño por su cumpleaños. Luego, Cueva contó que se fue sin poder verlos, pese a que sabía que los menores estaban dentro de la vivienda.

"Acá en la casa de mis hijos una vez más, tratando siempre de estar con ellos... Los fui a buscar, esperaré hasta el último momento de poder dar un abrazo por su cumpleaños a mi enano", dijo. "Como ven, estoy regresando porque estuve esperando a mis hijos y ya sé que están aquí... Estoy acá nuevamente, pero ellos se comunican por WhatsApp... le dijeron que no me quería ver", expresó.

Christian Cueva también aseguró que quiso ver a una de sus hijas cuando estaba enferma. Sin embargo, no se lo habrían permitido. Por ello, denunció a la madre de Pamela López, que está al cuidado de los menores. Cabe señalar que el futbolista también aseguró en la entrevista que la orden de alejamiento no aplica para sus hijos.

"Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. Entra una llamada del doctor Zamora al doctor Zamir (Villaverde) diciéndole que mi hija estaba mal de salud y que necesitaban para una clínica. Cuando Zamir me dice, inmediatamente dije: 'Voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica'. Llegué y no me dejaron verla", relató.

En conclusión, Pamela López sostiene que Christian Cueva sí puede ver a sus hijos, mientras que la defensa del futbolista habla de una supuesta obstrucción y alienación parental. En medio de esta disputa, la preocupación sigue siendo el bienestar de los menores.