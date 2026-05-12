Abogado de Pamela López revela por qué Cueva no pudo ver a su hijo por su cumpleaños: "Lo suele grabar"

Christian Cueva contó en un programa que fue a ver a su hijo por su cumpleaños, pero que no le permitieron verlo. Ante ello, el abogado de Pamela López dio otra versión y explicó los motivos por los que, según señaló, el menor no habría querido verlo en esa fecha especial.

Abogado de Pamela López habla de la visita de Cueva a su hijo

Christian Cueva contó en una entrevista que viajó para saludar a su hijo por su cumpleaños, pero aseguró que no pudo verlo pese a haber acudido a su vivienda, ya que no se permitió el encuentro. Incluso, mostró un video desde el exterior de la casa como prueba de su presencia.

Por su parte, el doctor Gino Zamora, abogado de Pamela López, señaló en el pódcast 'Q' Bochinche!' que el menor estuvo en la mañana en 'La Granja VIP' junto a su madre y que en ese momento el jugador no se había comunicado. Además, indicó que no se concretó la reunión por coincidir con semana de exámenes y ser un día de semana.

"Han estado en semana de exámenes, y fue un jueves y han estado preparándose. Uno de ellos tenía taller de vóley y otro tuvo examen de matemática y lenguaje", mencionó.

Defensa de Pamela López explica incomodidad de hijos de Christian Cueva

Ante la consulta del conductor sobre por qué no se realizó el encuentro pese a tratarse de una fecha especial, el letrado indicó que el menor se sentiría incómodo por las constantes grabaciones durante las visitas con Christian Cueva, situación que habría influido en que no se diera la reunión.

"Lo que también tengo entendido es que cuando llegan es que lo suelen grabar, no sé si el conductor o el mismo Christian lo filman, lo graban y parece que eso es lo que le desagrada a los niños. Yo les he dicho para que se lo expongan a Christian", comentó Zamora.

En otro momento, la defensa de Pamela López señaló que el motivo por el cual los niños estarían evitando la comunicación con su padre no sería por influencia de su madre u otro familiar, sino por la incomodidad que les generaría verlo con su actual pareja.

"No puedo decir rechazo, pero creo que a ningún niño le gusta ver a su papá o a su mamá con otra pareja; sin embargo, la foto de perfil de Christian es con su actual pareja, creo que se está dando un beso o algo por el estilo y a los niños cuando ven no les es muy agradable", sostuvo.

En conclusión, el abogado de Pamela López aseguró que el distanciamiento entre Christian Cueva y sus hijos respondería a situaciones que generan incomodidad en los menores, descartando que exista influencia de terceros.