Jefferson Farfán habría respondido a los ataques tras querer bajarle la pensión a su hija: "Estoy bendecido"

La joven Darinka Ramírez ha decidido exponer que Jefferson Farfán lejos de querer aumentarle la pensión de alimentos a su hija, ha pedido reducirle casi la mitad. Ante esto, el exfutbolista ha recibido muchos ataques y habría decidido mandar una indirecta.

¿Jefferson Farfán respondió a los ataques?

Después de que se emitiera el programa de Magaly Medina donde Darinka Ramírez estuvo con su abogado revelando todo el proceso donde Jefferson Farfán le pide bajarle la pensión de alimentos que dará a la menor de sus hijas, expresando su indignación por no querer darle un buen estilo de vida a la niña.

Ante esto, el exfutbolista ha sido fuertemente criticado no solo por la 'urraca', sino por varios conductores de TV y seguidores. Ante esto, Farfán compartió una fotografía donde se luce con su pareja Xiomy Kanashiro con una canción de fondo donde la letra menciona que se siente bien porque no le pide a nadie nada y que se da la vida que siempre soñó.

"Estoy muy bien, estoy bendecido. Ay, no le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando", expresó.

Historia de Jefferson Farfán en Instagram pic.twitter.com/F6OT3piR13 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 12, 2026

Darinka sobre reducción de la pensión a su hija

Darinka Ramírez se mostró muy indignada con Jefferson Farfán luego de revelar que el exfutbolista habría pedido reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. El caso fue expuesto en "Magaly TV, La Firme", donde se mostró el documento presentado por la defensa de la popular 'Foquita'.

Según contó la madre de la menor, el juzgado fijó una asignación anticipada de 7 mil soles mensuales. Sin embargo, Farfán habría apelado para pagar solo 4 mil 240 soles. Darinka aseguró que el exjugador no conocería realmente los gastos de su pequeña.

"Pero él tiene que cumplir con lo que le toca a su hija, porque así como él tiene una vida pues este que todos conocen, que se da lujos, su hija también merece lo mismo", expresó. "Él sí puede viajar, él sí puede hacer muchas cosas y mi hija no lo puede hacer. Le pedí un permiso de salida de viaje, no me lo brindó", señaló Darinka.

De esta manera, Jefferson Farfán seguirá con el pedido de reducción de la pensión de alimentos para su hija con Darinka Ramírez y si el mensaje que compartió es una indirecta, el exfutbolista no se intimida y sigue compartiendo su vida de lujos sin pedirle nada a nadie.