Shirley Arica termina relación con Pablo Heredia y él rompe en llanto: "Espero encuentres a alguien de tu nivel"

La relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia en 'La Granja VIP' atraviesa nuevamente una etapa complicada. Esta vez, la chica reality habría decidido poner fin al vínculo que venían construyendo, lo que provocó una fuerte reacción del actor.

Shirley Arica rompió con Pablo Heredia

El momento se habría dado después de la gala del 11 de mayo. Pablo Heredia, durante una conversación con Samahara Lobatón, le contó sobre la última discusión que tuvo con Shirley Arica, en la que él le expresó que no sentía reciprocidad en la relación. Tras ello, ella habría tomado la decisión de poner fin al vínculo.

"A partir de ahora, no quiero que hablemos más, vamos a hablar cuando tengamos que hablar de estrategia. No quiero que me hables ni me dirijas la palabra. Espero que encuentres a alguien que realmente esté a tu nivel", le habría dicho enojada, según narró Heredia.

Al respecto, el actor explicó que no quería terminar la relación, pero esperaba que ella pudiera mejorar algunas actitudes. Sin embargo, aseguró que Shirley habría insinuado que él la estaba utilizando dentro del reality, acusación que lo afectó profundamente y lo llevó a romper en llanto.

"No te estoy dejando, te estoy diciendo que trates de cambiar algo. Me dijo 'pero qué conveniente', ¿quién es para decirme eso?, como diciéndome que la usé para una relación. Estoy harto, estoy cansado", dijo con lágrimas en los ojos.

El argentino además tildó de "manipuladora" a la 'Chica realidad', señalando que se sintió afectado por la situación, ya que, él intentaba fortalecer la relación y se había llegado a abrirse emocionalmente con ella.

Pablo Heredia se cansó de Shirley Arica

Las discusiones entre Pablo Heredia y Shirley Arica se han vuelto frecuentes dentro del reality de convivencia. La semana anterior, el argentino ya había expresado su incomodidad por la dinámica con la modelo, asegurando que estaba cansado de la forma en que le respondía y de sus reacciones durante los conflictos.

"Estoy cansado. Me tocó bailar con la más complicada. Hoy estuvo muy complicada la discusión. Gratuitamente, sí. Muy agresiva, cara, ¿viste? Esa gente que pelea poniéndote caras, o déjame hablar, no sé, como con enojo", contó a sus compañeras de 'Las víboras'.

El actor también criticó que ella utilice la frase "yo soy así" para justificar su actitud. En su opinión, esa postura reflejaría poca disposición al cambio o a considerar cómo se siente la otra persona.

"Ella es 'yo soy así', es la bandera más roja que me puedes dar. Si sos así, eso significa nunca vas a cambiar, nunca vas a cambiar por mí, porque no valgo la pena. Estoy cansado", señaló. "Todos los psicólogos me dijeron: 'Aléjate de las personas que te dicen yo soy así', porque 'yo soy así' significa no estás dispuesta a cambiar nada por nadie", agregó.

En conclusión, la relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia atraviesa un momento crítico en 'La Granja VIP', marcado por constantes discusiones y diferencias que habrían derivado en una ruptura. Todo indica que el conflicto sigue escalando, dejando en duda si podrá darse una posible reconciliación.