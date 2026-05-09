Daniela Darcourt sorprende ingresando a 'La Granja VIP' ¿Será una participante más?

Daniela Darcourt es una de las artistas más queridas de la salsa peruana que viene haciendo todo lo posible para alcanzar su carrera musical a nivel internacional. Ahora, sorprendió a los participantes de 'La Granja VIP' tras llegar con su maleta.

¿Daniela Darcourt se quedó en La Granja VIP?

Ethel Pozo anunció la llegada de la cantante Daniela Darcourt al set del programa reality 'La Granja VIP' emocionando a todos. Incluso, cuando le mencionaron si querían que se quede por una noche, todos aceptaron, pero las cosas cambiaron cuando les preguntaron si querían que se quede como participante para llevarse los 100 mil soles.

Ante esto, Paul Michael y Shirley Arica fueron quienes se opusieron a que la salsera se quede. Ambos expresaron que las razones no tendrían que ver con la artista directamente, sino que están en un juego y no ha estado desde el inicio.

"Cuando ingresamos éramos 16 y cada uno hace lo imposible para ganar, y que entre más gente no sé, no lo veo bien. No tengo nada en contra de ella, he compartido escenario con ella y la Combinación de la Habana, pero esto es un juego y yo quiero ir por los 100", expresó.

Ante esto, Daniela Darcourt apreció la sinceridad de ambas personas que se opusieron y agradeció a los que sí aceptaron. En ese sentido, reveló que aún tenía que pensar si se quedará o no porque suele ser una persona muy frontal y podría pelearse con varios de ellos.

"A mí me encanta la honestidad, soy súper fan de las personas honestas independientemente si te gusta o no te gusta. Hay que ser valiente y bastante frontal decir 'oye sí me parece o no me parece' y voy en la misma línea que ellos. Desde un comienzo las reglas del juego se han puesto para todos, gracias a los que han dicho que quieren me quede, obviamente también en encantaría, pero lo voy a terminar de pensar", dijo.

¡No se quedó!

Después del momento de la traición de Pablo Heredia a Celine Aguirre para ser nominada a eliminación, el grupo pasó a juntarse nuevamente para el show de la noche. Sin duda, Daniela Darcourt estuvo como invitada para cantar y antes de iniciar con la presentación, reveló que no se quedaría.

De esta manera, la salsera solo estuvo como invitada a 'La Granja VIP' para alentar a los participantes y disfrutar realizando un concierto para ellos. Aunque se creía que Daniela Darcourt podría ser una participantes más porque llegó con su maleta, la salsera decidió no quedarse.