Jazmín Pinedo afirma que Said Palao tiene la habilidad de culpar a otros: "¿Por eso lo perdonaron rápido?"

En los últimos días, Said Palao ha sido cuestionado en 'Esto es Guerra' por lastimarse y así ausentarse por salud durante días, pero al final participó en una ardua carrera. Jazmín Pinedo señaló que el esposo de Alejandra Baigorria tendría una habilidad de palabra que lo habría ayudado a que fuera perdonado rápidamente del ampay en Argentina.

Jazmín Pinedo cuestiona a Said Palao

En su programa 'América Espectáculos', Jazmín Pinedo ve la pelea que tuvo Said Palao con Kevin Díaz. Aunque vio que el esposo de Alejandra Baigorria atacó primero al joven Kevin con un tema personal, fue él quien terminó pidiendo disculpas a Said. Esto llamó la atención de la conductora de TV.

"Tienen que admitir aquí las chicas del set que Said Palao tiene una habilidad para darle la vuelta a las palabras y cambiar la situación, hasta te hace sentir culpable. O sea, él ataca a Kevin con un tema personal, se defiende y responde con un tema personal, pero es él quién le pide disculpas a la persona que lo ataca con un tema personal", dijo.

En ese sentido, la presentadora señaló que sería una situación muy confusa y que aparentemente da entender que así habría convencido a Alejandra Baigorria de tener la culpa de su escapada a Argentina con mujeres.

"Todos estamos locos en esta situación, encima se molesta y se ofusca ¿Será por eso que lo perdonaron tan rápido? tiene una habilidad para dar la vuelta para lavarse las manos y echar la culpa algo que hizo a otra persona. Hay que hacerse cargo de nuestros comportamientos, nos podemos equivocar", señaló.

Sobre Said y Alejandra Baigorria

Desde que ocurrió el ampay de Said Palao con mujeres en Argentina en un yate de despedida de soltero, no se sabe todavía la decisión de Alejandra Baigorria si lo perdonará o no. Hasta el momento, la empresaria no ha admitido perdonarlo, pero muchos creen que ya lo habría hecho.

Esto inicia porque cuando recibió el premio agradeció a su esposo por haberla impulsado y apoya, pero también parecía justificarlo al decir que no le dio mucho tiempo como pareja tras casarse por enfocarse en su trabajo.

De esta manera, Jazmín Pinedo ha dado sus declaraciones sobre las acciones de Said Palao en 'Esto es Guerra' donde dice que aparentemente utilizó sus habilidades para que Alejandra Baigorria sintiera culpa por 'dejarlo solo' tras casarse y el ampay de Argentina.