Magaly critica a Onelia Molina por su cercanía a Kevin Díaz: "¿Para qué le da esperanzas?"

Onelia Molina se encuentra soltera tras terminar su relación con Mario Irivarren y ha sido relacionada con Kevin Díaz por su cercanía dentro y fuera de 'Esto es guerra'. Sin embargo, la modelo ha aclarado que no busca iniciar un nuevo romance. Ante ello, Magaly Medina criticó su actitud por mostrarse cercana al joven pese a haberlo rechazado.

Magaly opina sobre Onelia Molina y Kevin Díaz

Semanas atrás, Onelia Molina se mostró visiblemente afectada durante un reto de actuación en 'Esto es guerra', donde le propusieron realizar una escena con Kevin Díaz. La modelo evitó el beso y explicó que no se sentía cómoda por la polémica que rodea su cercanía con el joven.

Pese a ello, ambos han seguido siendo captados juntos e incluso compartiendo contenido en redes sociales, donde se les ve entrenando con bastante complicidad. Estas imágenes fueron comentadas en el programa 'Magaly TV: La Firme', donde la conductora expresó su sorpresa por la actitud de la modelo.

"¿No que Onelia no quería saber nada, ni siquiera participar en estas telenovelas donde los hacen actuar? ¿No que no quería nada con el chico (Kevin)? Resulta que cuando lo chotea públicamente, Onelia publica todo un videoclip de su entrenamiento donde tiene una cercanía y una complicidad con este chibolo", señaló.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó la coherencia de Onelia al considerar que envía mensajes contradictorios sobre su relación con Kevin Díaz.

"¿Para qué lo alienta y le da esperanzas? Si después le piden hacer una escena de telenovela y se pone a llorar. Que manera tan contradictoria de ser de estos guerreros, no saben ni lo que quieren", comentó.

Onelia Molina respalda a Kevin Díaz tras discusión con Said Palao

Kevin Díaz protagonizó un intercambio con Said Palao en 'Esto es guerra', luego de que este último lanzara una indirecta relacionada a su situación con Alejandra Baigorria, en medio de un momento de tensión en su relación.

Durante la conversación, Said comentó en tono de broma: "Yo creo que te deberías encomendar a ese santo para que Onelia Molina también te haga caso", a lo que el joven venezolano respondió rápidamente: "Y a ti también para que te perdonen".

Tras el cruce de comentarios, Onelia Molina fue consultada sobre lo ocurrido y señaló que respeta la libertad de expresión de sus compañeros dentro del programa, aunque consideró importante ser más claros cuando se tratan temas sensibles.

"No, o sea, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Si le responde, si no le responde, y la manera en que le responde también. Ahora, si dicen que hablaron algo interno, siempre hay que ser claros. Hay que decir absolutamente todo, no dejar las cosas en el aire o dejar entrever alguna cosa", afirmó la modelo.

En conclusión, la cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz sigue generando comentarios, especialmente por las posturas contradictorias que han mostrado en distintas situaciones. En ese contexto, Magaly criticó la actitud de la modelo, cuestionando la coherencia de su comportamiento y la manera en que maneja su vínculo con el joven.