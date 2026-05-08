Magaly sobre Laura Spoya dando detalles de su vínculo con Sebastián Gálvez: "Por lo menos se honesta"

Desde hace semanas, se viene rumoreando sobre una posible relación amorosa entre Laura Spoya y un joven seis años menor que ella llamado Sebastián Gálvez. Es así como Magaly no dudó en comentar ya que la conductora de streaming empezó a dar detalles de su supuesto vínculo con el joven.

Magaly sobre Laura Spoya

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión no dudó en criticar a Laura Spoya por salir a hablar de su 'colágeno' después de tanto tiempo de estarlo negando y señalándolo como un amigo o compañero de trabajo. Así mismo, señala que la conductora de 'La Manada' estaría andando si rumbo en busca de consuelo, que no estaría mal, pero que sería bueno que sea honesta ante el público.

"Cuando mientes debes tener buena memoria, ha venido así como una caída libre todo este tiempo, sin rumbo, tratando de encontrar consuelo. De repente se siente sola, una tracción física, pero por lo menos se honesta", declaró.

Durante otro momento, la 'urraca' comentó que así se trate de un 'clavo' o un 'choque y fuga' como lo estuvo comentando Spoya en su podcast en temas generales como dando indicio, afirma que se habría tardado mucho en hablar de él después de negarlo en tantas ocasiones.

"Si te atraparon, no lo niegues. di que es tu snack, tu 'choque y fuga', no es necesario etiquetarlo, el clavo no tiene nombre. Ahora si le dio por contar detalles, siempre actuando a destiempo. La foto ya estaba acá, pero ella tardaba", señalo.

¿Qué dijo Sebastián Gálvez de Laura Spoya?

Como se recuerda, hace unos días se viralizó unas imágenes donde se le observó a Laura Spoya en una discoteca al lado de Sebastián Gálvez, a pesar de señalar que se habían alejado. Ante esto, el joven fue entrevistado por el programa de 'Magaly Medina' donde afirma que solo son amigos.

"Laura dice que te va oficializar ¿Qué opinas?", le preguntó el reportero de la 'urraca', y el joven responde: "¿Qué opino? somos solo amigos (¿amigos con derechos?) yo no he dicho eso, somos amigos nada más".

De esta manera, Laura Spoya ya estaría abriendo camino para presentar a su nueva pareja, Sebastián Gálvez ante el público, según revela Magaly Medina. Ya que estaría dando detalles de él, pero la 'urraca' la cuestiona por esperar tanto en hacerlo cuando ya se han difundido varias fotos de ambos juntos luciendo una relación más que solo amigos.