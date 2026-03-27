Yiddá Eslava se desmayó en 'La Granja VIP' y causa desesperación en sus compañeros: ¿Qué pasó?

Los primeros días en 'La Granja VIP' están marcados por tensiones y momentos inesperados. Sin embargo, la descompensación en vivo de Yiddá Eslava encendió las alarmas. El hecho ocurrió en la transmisión 24/7 y generó preocupación por la gravedad del caso y sus antecedentes de salud.

Yiddá Eslava se descompensa en plena transmisión

El episodio se registró durante la emisión en vivo del programa, en medio de un ambiente que parecía tranquilo tras el reciente ingreso de Jesús Barco. Los participantes compartían en la cocina cuando Yiddá Eslava empezó a manifestar signos de malestar.

"Estoy mal, mal mal, voy a tomar unas pastillas huev***, soy epiléptica", expresó la actriz, visiblemente afectada, mientras se dirigía a Miguel Vergara.

Yidda Eslava ya se sentía mal y lo comentó con Miguel Vergara 🚨 #LaGranjaVip pic.twitter.com/D7CMeuynWa — urraqueando (@perumoment) March 27, 2026

Tras estas palabras, la influencer decidió retirarse del lugar acompañada por Vergara. Sin embargo, segundos después ocurrió lo inesperado: Yiddá se desvaneció repentinamente y cayó al suelo, generando una reacción inmediata de sus compañeros.

El momento causó conmoción en la casa. Renato Rossini, Melissa Klug y el propio Jesús Barco acudieron rápidamente para auxiliarla, mientras se formaba un tumulto alrededor. En medio del caos, Pati Lorena pidió que le dieran aire y organizó a otros participantes para buscar ayuda.

Por su parte, Pamela López y Gabriela Herrera fueron enviadas a solicitar asistencia médica. La tensión aumentó cuando la transmisión se interrumpió abruptamente, dejando a la audiencia sin información inmediata sobre el estado de salud de la actriz.

Ante ello, la producción interrumpió la señal con el mensaje: "Atención Granjeros: Un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden... seguimos en vivo". Aunque el programa retomó su emisión posteriormente, no se brindaron detalles oficiales sobre lo ocurrido.

Aunque la transmisión fue interrumpida, en TikTok comenzó a circular un video en el que se oyen a los participantes pidiendo auxilio desesperadamente. Expresiones como:

"No despierta", "La ambulancia no viene" y "Ayuda" evidenciaron el momento de angustia que se vivió dentro de la casa. El material se volvió viral en poco tiempo, aumentando la preocupación de los seguidores del reality y desatando críticas sobre la respuesta de la producción ante una emergencia médica.

Antecedentes de salud que preocupan a sus seguidores

El incidente reavivó la preocupación del público, ya que no es la primera vez que Yiddá Eslava atraviesa una situación similar. En 2021, la actriz sufrió una descompensación que también generó alarma y la obligó a recibir atención médica de emergencia.

En aquella oportunidad, su entonces pareja, Julián Zucchi, la trasladó a una clínica tras un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales. Posteriormente, la propia actriz decidió explicar que este problema de salud la acompaña desde la infancia y puede agravarse en espacios cerrados o con poca ventilación, provocándole náuseas y malestar general.

En conclusión, la descompensación de Yiddá Eslava en 'La Granja VIP' generó preocupación y reabre el debate sobre las exigencias de estos realities. Aún no hay un parte médico oficial, pero el caso evidencia la importancia de atender la salud a tiempo. El público sigue atento a su evolución y espera su pronta recuperación.