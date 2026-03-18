Rebeca Escribens cuestiona a Mario Irivarren tras ampay en Argentina y le dice a Onelia: "Ahí no era"

Rebeca Escribens se pronunció tras el escándalo de Mario Irivarren en Argentina y no dudó en cuestionar su actitud. La conductora también recordó que hace tiempo ya le había advertido a Onelia Molina sobre esa relación.

Rebeca Escribens arremete contra Mario Irivarren tras ampay

Todo ocurrió luego de que salieran a la luz imágenes donde Mario Irivarren aparece en un yate junto a varias chicas, lo que generó críticas porque tenía una relación con Onelia Molina. Tras el ampay, ella decidió poner fin al romance.

Durante su programa "América Espéctáculos", Rebeca Escribens se mostró incómoda con lo ocurrido y apuntó directamente contra Mario Irivarren. Para ella, lo más preocupante es la falta de compromiso.

"Es increíble como esta nueva generación siento, es mi percepción, la falta de compromiso, la falta de respeto, más aún cuando Onelia le había dado otra oportunidad, la verdad no entiendo", expresó.

Además, lamentó la situación de Onelia, a quien describió como una buena persona. Sus palabras reflejan el malestar que ha generado este caso en el mundo de la farándula.

"Qué pena por ella, se ve una buena chica, pero bueno, parece ser que la gente no aprende con los errores y eso, uy, sí es preocupante (...) Cuando te gusta meter la pata, hay que buscar otro tipo de ayuda", dijo.

Recuerda advertencia a Onelia Molina

Pero Rebeca no solo criticó a Mario, también recordó que ya le había advertido a Onelia Molina sobre esta relación. Esto ocurrió tras el episodio con Vania Bludau en la boda de Alejandra y Said.

"Yo se lo dije el año pasado a Onelia: 'Ahí no era'", afirmó en referencia a la actitud de Mario Irivarren en boda de Alejandra Baigorria, pues el exchico reality quiso "cerrar ciclos" con su ex Vania Bludau y hablarle.

La conductora explicó que, con el tiempo, las mujeres aprenden a elegir mejor a sus parejas. También dejó una reflexión sobre el aprendizaje en el amor.

"Pero bueno, es joven, tiene derecho a equivocarse y es así que una mujer, pasado los 40, 50, a través de la seguridad y de sus propias vivencias, va siendo más determinante a la hora de elegir", comentó. "Las experiencias nos forman y nos forman el carácter", agregó.

Este nuevo ampay ha hecho que muchos recuerden los problemas anteriores de Mario Irivarren. Para varios personajes del espectáculo, este caso confirma que la relación con Onelia ya venía con dudas. En su momento, distintas figuras le aconsejaron a la modelo no volver con él, sobre todo después de sus polémicas declaraciones en su podcast, donde quiso que quiso "cerrar ciclos" y otros comentarios.

Ahora, con estas nuevas imágenes desde Argentina, la historia parece haber llegado a su final. Onelia Molina decidió terminar la relación y dar vuelta a la página.

En conclusión, Rebeca Escribens no dudó en cuestionar la actitud de Mario Irivarren y recordó que ya había advertido a Onelia Molina sobre esa relación. Para la conductora, la falta de compromiso fue clave en este desenlace. Ahora, tras el ampay, la historia entre ambos parece haber llegado a su fin y sigue dando de qué hablar en la farándula.