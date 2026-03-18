Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina tras ampay en Argentina: "Nunca estuve a la altura"

Mario Irivarren decidió hablar luego del escándalo que protagonizó en Argentina, donde fue captado besando a dos mujeres en una fiesta en yate. A través de su podcast "La Manada", el exchico reality asumió su error y le pidió disculpas públicas a Onelia Molina.

Mario Irivarren rompe su silencio tras ampay en Argentina

Mario Irivarren rompió su silencio tras la difusión de las imágenes en "Magaly TV La Firme". Mario decidió hablar luego del escándalo que protagonizó en Argentina, donde fue captado besando a dos mujeres en una fiesta en yate. A través de su podcast "La Manada", el exchico reality asumió su error y le pidió disculpas públicas a Onelia Molina. Desde el inicio, dejó claro que no iba a justificar lo ocurrido.

"No he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son. Son como las han podido ver", dijo.

Además, reconoció que cruzaron límites durante ese viaje al que fue con Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, a quien hicieron su despedida de soltero post boda. No dudó en admitir que la situación se salió de control.

"Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos, creo que sobre eso no hay ninguna duda. Pensé en algún momento no venir más, pero analizándolo seriamente creo que eso sería aún mas cobarde de mi parte", señaló.

Mario también explicó por qué decidió dar la cara. Afirmó que quiso no esconderse tras la polémica que lo rodea, pese a las críticas que ha recibido en redes sociales.

"Creo que cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir las consecuencias de sus actos. Y por eso estoy aquí sentado afrontando los hechos y dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que pase aquí en adelante", agregó.

Su mensaje directo a Onelia

Luego, el exchico reality se dirigió directamente a Onelia Molina y su familia, reconociendo el daño causado. También fue consciente de que sus palabras pueden no cambiar lo ocurrido.

"Lo más importante es que he venido para pedirle disculpas a Onelia, que es la persona afectada, y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné. Así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón", expresó. "Coincido con muchos que a estas alturas las disculpas valen poco o nada. Cuando ya uno metió la pata, salir y pedir disculpas. Ya no tiene efecto ningún mérito", comentó.

Sin embargo, aseguró que su arrepentimiento es real. En la parte final, Mario Irivarren se mostró más vulnerable y reconoció que su relación con Onelia está terminada. Finalmente, asumió las consecuencias de sus actos y dejó claro que no espera nada a cambio.

"Decirle a Onelia que sin duda alguna es la mejor mujer que he conocido en mi vida. Y que lamentablemente soy consciente que nunca estuve a la altura. Yo lo sé", confesó. "Soy perfectamente consciente que la perdí. Me toca asumirlo, me toca asimilarlo y me toca aprender a sobrellevarlo. Y por mi parte es todo lo que tengo que decir", concluyó.

En conclusión, Mario Irivarren cierra su versión del ampay en Argentina con otras mujeres. El exchico reality asumió su error, pidió disculpas y dejó en manos de Onelia Molina cualquier decisión sobre el futuro. Mientras tanto, el público sigue atento a lo que pueda pasar con esta historia que aún genera comentarios.