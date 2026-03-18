Magaly envía consejo a Onelia Molina y Alejandra Baigorria: "Merecemos el mejor de los amores"

¡Sin filtros! Magaly Medina volvió a encender la farándula con un potente mensaje dirigido a Onelia Molina y Alejandra Baigorria, luego del polémico ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina. La conductora no dudó en cuestionar a los chicos reality y dejó claro que las modelos no deberían tolerar ese tipo de actitudes.

Magaly Medina aconseja a Onelia Molina y Alejandra Baigorria

En "Magaly TV La Firme", la periodista mostró imágenes del viaje a Buenos Aires, donde ambos fueron captados en yates, fiestas y rodeados de mujeres, como si estuvieran solteros. Esto, pese a que mantienen relaciones públicas y estables. Magaly aprovechó el momento para enviar un mensaje claro a Onelia y Alejandra. Para ella, ambas deben valorarse más y no aceptar menos de lo que merecen.

"Esta vez espero colaborar esta noche para que dos mujeres guapas, trabajadoras, que no necesitan un tipo que no esté comprometidos con ellas, que no las ame y las valore como las dos se lo merecen. Porque todas las mujeres merecemos el mejor de los amores, el mejor de los tratos, el mejor de los respetos", expresó.

En el caso de Said Palao, recordó que Alejandra Baigorria ha hablado de tener un hijo, lo que hace más delicada la situación. Resaltó que un hombre casado como Palao no debería haber estado en ese "viaje de solteros".

"¿Eso es de un hombre casado como Said Palao, cuya mujer viene diciendo en todos los porgramas de TV que está preparándose para quedar embarazada porque Said, es buen hijo, buen padre y el amor de su vida?", lanzó.

Sobre Mario Irivarren, también fue directa con Onelia. Hizo hincapié en la boda Alejandra Baigorria, donde Mario quiso hablar con su ex Vania Bludau. Señaló que, para ella, el exchico reality no estuvo enamorada de la dentista.

"¿Lo mismo no dice Onelia? No aprendió nada la lección después de lo que hizo Mario Irivarrren en la boda de Alejandra, donde estuvo con un ojo mirando a la ex, y luego Onelia lo perdona y vuelve con él. Después de los desplantes de Mario, ella dice: 'Ay, no sabe expresar'. No, Onelia, date cuenta, él no está enamorado de ti, porque ahí él parecía el rey de la fiesta", señaló.

"Una relación es de dos"

Magaly fue directa al explicar lo que, para ella, ocurre en este tipo de relaciones. Según dijo, el problema es la falta de compromiso emocional. La conductora aseguró que, en muchos casos, es la mujer quien termina sosteniendo la relación.

"Cuando tú no te vinculas emocionalmente en una relación, esto es lo que pasa. Siempre hay una persona, como en el caso Alejandra Baigorria, que es la que defiende la relación, la que da la vida por la relación, la que habla por la relación, la que pone el esfuerzo y es la que jala el carro del matrimonio y de la pareja"; dijo Magaly.

Además, recalcó que el viaje no fue casual, sino bien organizado. Contó que ellos se encargaron de producir bien su fin de semana en Palermo, hacer contactos, alquilar su Airbnb y más. También aclaró que las imágenes son recientes y corresponden al fin de semana del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Para cerrar, Magaly dejó una reflexión clara sobre las relaciones. Para ella, no se puede sostener un vínculo cuando solo uno pone de su parte. También insistió en que el esfuerzo debe ser mutuo.

"Pero entiéndanlo, mujeres, una sola persona no hace una relación. No se puede sobrevivir a una pareja que no te apoya, que no te ayuda y que no está vinculado contigo. Porque la relación, entiéndanlo, es de dos, no de uno. Una no puede estar solamente empujando el coche sola. Nadie sobrevive a eso", afirmó.

En conclusión, Magaly Medina envió un fuerte mensaje a Onelia Molina y Alejandra Baigorria tras el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, cuestionando la falta de compromiso de ellos. La conductora insistió en que una relación debe construirse entre dos y que ninguna mujer debería aceptar menos de lo que merece.