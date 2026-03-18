Magaly asegura que escapada de Mario Irivarren y Said Palao fue planificada: "Querían esconder algo"

¡Se encendió la polémica! Magaly Medina volvió a poner en el ojo de la tormenta a Mario Irivarren y Said Palao tras revelar más detalles de su viaje a Argentina, donde fueron captados en una fiesta con otras mujeres. Para la conductora, nada fue improvisado y todo habría sido armado con anticipación.

Magaly Medina sobre ampay de Mario Irivarren y Said Palao

Fiel a su estilo, Magaly Medina no se guardó nada y fue directa al señalar que el viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina tenía un propósito claro. Para ella, todo fue planificado desde el inicio. En su programa "Magaly TV La Firme", dijo que esta escapada no fue una simple salida entre amigos, sino una "semana de solteros" bien organizada.

"Ellos se burlan del compromiso, pensando que nadie los iba a ampayar allá, pensando que nadie los iba a ver porque esto ha sido una salida, un viaje planificado. Porque si tú quieres subirte a un yate y tomar el sol con tus amigos y con tus patas, pues te vas Ancón, te vas a la Punta... también te bronceas y también la pasas bien", afirmó, dejando en claro que no cree en coincidencias.

Además, recordó que antes los chicos reality se divertían en playas cercanas sin problema. La conductora explicó que los chicos no solo viajaron, sino que habrían alquilado una casa y hasta un yate en Buenos Aires. Todo, según ella, para pasar varios días de fiesta lejos del Perú.

"Es que esto es más que se vean besos, que se vea acá es personas comprometidas. Said casado, el otro que tiene una relación pública notoria con Onelia y que se van y planifican un fin de semana de solteros con mujeres, con trago, en una casa", comentó.

Incluso ironizó sobre posibles excusas que podrían dar para justificar lo ocurrido. Así, dejó en claro que no cree en coincidencias.

"Tú no te vas solamente a mirar o a decir, "Ay, no, mi amor. Solamente fuimos y las chicas estaban ahí, eran las primas del que nos alquiló el yate"", dijo entre risas.

Cuestiona su relación y compromiso

Magaly también hizo énfasis en la situación sentimental de los involucrados. Señaló que no todos están libres para hacer lo que quieran, pues el único soltero en ese grupo era Patricio Parodi. Y fue más directa al recordar sus relaciones actuales.

"Patricio Paradi es soltero, puede hacer su vida un carnaval si quiere chapar con cinco, hacer una fiesta, irse de parranda, pero los otros no", señaló. "Said Palao está casado con Alejandra Baigorria y el otro está comprometido o por lo menos tiene una relación estable y pública con Onelia Molina", agregó.

Para la conductora, este detalle hace que todo sea más grave, ya que no se trataría solo de diversión, sino de una falta de respeto a sus parejas. Otro punto que resaltó Magaly fue la distancia del viaje. Según dijo, si no tenían nada que ocultar, no necesitaban irse tan lejos.

"Pero claro, si tú quieres esconder algo, te vas más lejos, porque si no tuvieran nada que esconder, si fuera una salida inocente de amigos, tenemos una vida, salimos, pero esto fue planificado. Esto se nota que ha sido contratar el Airbnb en Buenos Aires, contratar el yate, contar a las chicas, a las amigas, porque ellos llegan a Buenos Aires y las chicas llegan a la casa", comentó.

En conclusión, Magaly Medina aseguró que el viaje de Mario Irivarren y Said Palao no fue casual, sino una salida planificada que ha puesto en duda su compromiso sentimental. Para la conductora, la situación resulta más grave por las relaciones que tienen ambos, por lo que el escándalo sigue creciendo y podría traer nuevas revelaciones.