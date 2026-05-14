La Uchulú encara a su novio tras encontrarlo con mujer en circunstancia 'sospechosa': ¿Le fueron infiel?

La Uchulú protagonizó un tenso momento luego de encontrar a su novio junto a una mujer en circunstancias 'sospechasas'. La actriz cómica no se quedó callada y reclamó primero a la joven y luego a su pareja en plena vía pública.

La Uchulú reclama a novio tras encontrarlo con mujer

La Uchulú vivió un momento bastante incómodo luego de encontrar a su novio junto a una mujer en una situación que levantó sospechas. La influencer no se quedó tranquila y decidió pedir explicaciones en plena vía pública, primero a la joven y luego a su pareja.

Según las imágenes difundidas, la creadora de contenido se mostró molesta al ver a su enamorado con otra mujer. Aunque una persona intentó calmar el momento y evitar que la discusión subiera de tono, La Uchulú dejó claro que quería saber qué estaba pasando. El chico quiso parar que la actriz cómica se acercara a la joven. Pero ella insistió en que sí tenía derecho a preguntar, pues se trataba de su pareja.

"Con la señorita no. No, pero eso no te interesa", le dijo esta otra persona. "Sí me interesa porque es mi novio. (Eso no te interesa, yo creo que no te interesaría) Sí me interesa porque es mi pareja. Porque es mi pareja", dijo La Uchulú.

Luego, la persona que estaba en el lugar le pidió que no agrediera a la joven. La influencer respondió que no tenía intención de hacerle daño. Pese a la tensión, La Uchulú fue directa y le hizo una pregunta a la mujer que estuvo con su novio, mientras este veía la escena a metros de distancia al lado de una motocicleta.

"Pero no la vayas a agredir", le mencionó esa otra persona. "Jamás le agrediría a ella", respondió La Uchulú. "Y yo tampoco lo dejaría"; le contestaron. "Solo quiero saber. ¿Qué tú tienes con él?", se le escucha decir a La Uchulú a la chica.

Su pareja interviene y La Uchulú también encara a su novio

La escena generó sorpresa, pues La Uchulú no ocultó su molestia y buscó respuestas frente a todos. Aunque no se puede confirmar una infidelidad, la situación sí despertó dudas por la forma en que ocurrió todo. En medio del reclamo, su pareja se acercó e intentó intervenir para cortar la discusión.

"Solamente, déjame tranquilo, ya. Vamos", expresó el novio a la influencer en medio de las personas en un aparente parque.

Según se observa en las imágenes, el joven se acercó a La Uchulú, mientras ella le puso la mano sobre el brazo. Sin embargo, él se soltó y se dirigió hacia la otra mujer, lo que habría aumentado la molestia de la influencer.

Tras ese momento, La Uchulú corrió hacia la motocicleta de su pareja, vehículo que, según se comentó, ella habría pagado. Al darse cuenta de su reacción, su novio fue detrás de ella rápidamente y la empujó para evitar que le hiciera algo a la moto.

La acción generó más tensión en la escena. Tras ello, la influencer no se quedó callada y también encaró a su novio. Aunque no se escucha con claridad qué le dijo, las imágenes muestran que ambos comenzaron a hablar brevemente en medio del reclamo.

El video no tardó en generar comentarios en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron a la actitud de La Uchulú, mientras otros cuestionaron el comportamiento de su pareja. Hasta el momento, la influencer no ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

En conclusión, La Uchulú protagonizó un tenso momento al encontrar a su novio junto a otra mujer en una situación que le generó sospechas. La influencer primero encaró a la joven para pedir explicaciones y luego también reclamó a su pareja, luego de que él interviniera y la empujara para evitar que se acercara a la motocicleta. Aunque no se ha confirmado una infidelidad, el video dejó muchas dudas .