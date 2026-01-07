La Uchulú sorprende al revelar que usa toallas higiénicas tras su operación de cambio de género

La Uchulú volvió a llamar la atención al revelar un detalle poco conocido de su recuperación tras la cirugía de cambio de género. Con un testimonio directo en redes, contó que usa toallas higiénicas como una solución práctica en su postoperatorio, lo que sorprendió a muchos y abrió debate sobre los cuidados tras este tipo de intervenciones.

La Uchulú y las complicaciones tras su operación

La experiencia de La Uchulú se remonta a los meses posteriores a la cirugía de reasignación de sexo que se realizó hace algún tiempo. Según relató, durante los primeros ocho meses de recuperación debió cumplir con una serie de cuidados médicos indispensables, entre ellos lavados constantes y dilataciones necesarias para el proceso de cicatrización.

Estos procedimientos, explicó, generaban la expulsión de líquidos con un olor intenso, situación que se convirtió en un obstáculo para su rutina diaria. La influencer contó que, debido a ello, se veía obligada a regresar repetidamente a su casa para asearse y cambiarse de ropa, lo que afectaba su desenvolvimiento normal fuera del hogar.

"Cuando yo me operé, ya tenía que hacerme mis lavados y también hacía las dilataciones con esos productos que yo les mostraba en mis redes sociales. Durante los primeros 8 meses, cuando me hacía las dilataciones, ya sabes, como una herida que no cierra totalmente, empezaba a tener unos flujos que tenían unos olores diferentes", relató.

Frente a esta situación, La Uchulú decidió buscar una alternativa que le permitiera continuar con sus actividades sin interrupciones. Así encontró en las toallas higiénicas una solución práctica y efectiva para absorber los líquidos y evitar los olores fuertes que le generaban incomodidad.

"Entonces encontré la solución con esto. Yo los utilizaba más que todo para poder absorber esos líquidos y así no tener problemas de regresar a mi casa a cambiarme porque olía fuerte. El olor era medio raro", explicó, aclarando que se trató de una medida funcional más que de algo inusual.

Reacciones divididas tras su confesión en redes sociales

La revelación de La Uchulú no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los usuarios. Cabe recordar que en 2024, Etza Reátegui Wong, nombre real de la influencer, anunció que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, noticia que ya había causado gran impacto mediático.

Esta nueva confesión volvió a ponerla en el centro del debate digital. Algunos seguidores expresaron preocupación por su salud y el proceso postoperatorio.

"Esas clases de operaciones dan miedo", "A cualquiera le dolería hasta el alma escucharte", y "¿Por qué no fuiste al médico?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Otros, en cambio, optaron por un tono más crítico o burlesco, con mensajes como: "Hubiera ido al urólogo" o "Era la próstata", lo que generó rechazo entre quienes defendieron la valentía de la influencer al hablar de un tema tan personal.

Pese a las opiniones divididas, muchos usuarios resaltaron su honestidad y valoraron que visibilice una parte poco conocida del proceso de transición, destacando que su testimonio puede servir de orientación y apoyo para otras personas que atraviesan experiencias similares.

La revelación de La Uchulú no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también puso en evidencia una realidad poco abordada sobre los cuidados tras una cirugía de cambio de género. Con un relato directo, la influencer expuso las dificultades que enfrentó y la solución que encontró, generando conversación sobre salud, recuperación y honestidad en redes sociales.