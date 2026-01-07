RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿INDIRECTA?

Ale Venturo deja mensaje tras polémica por corte de cabello de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La actual pareja de Rodrigo Cuba sorprendió al compartir un mensaje en redes sociales luego de que Melissa Paredes expresara su incomodidad por el corte de cabello de su hija,

Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el 'Gato' Cuba.
Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el 'Gato' Cuba. (Composición: La Karibeña)
07/01/2026

La controversia entre Melissa Paredes y Rodrigo 'El Gato' Cuba volvió a la agenda mediática luego de que la actriz expresara su molestia por que el futbolista le cortó el cabello a su hija Mía sin conversarlo previamente. Este hecho Melissa hizo público y desató reacciones en redes sociales, además de poner bajo la lupa a Ale Venturo, actual pareja del deportista, quien también se pronunció.

Ale Venturo y un mensaje que no pasó desapercibido

En medio del revuelo generado por las declaraciones de Melissa Paredes, la atención se trasladó hacia Ale Venturo. La influencer no emitió comentarios directos ni hizo alusión explícita al conflicto entre el futbolista y su expareja. Sin embargo, una publicación reciente en sus redes sociales despertó interpretaciones entre los seguidores.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Venturo compartió una reflexión que muchos vincularon con el contexto actual. La frase difundida decía: 

"La paz mental llega cuando entiendes que: lo que está fuera de tu control también debe estar fuera de tu cabeza". Aunque el mensaje no mencionó nombres ni situaciones específicas, su publicación coincidió con el momento más álgido de la controversia, lo que llevó a que varios usuarios lo interpretaran como una postura indirecta frente a lo sucedido.

La influencer, fiel a su línea habitual, prefirió no pronunciarse sobre el tema que involucra a Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Aun así, el contenido compartido bastó para generar comentarios y especulaciones, evidenciando cómo cada movimiento en redes sociales se analiza al detalle cuando existe una polémica de por medio.

Ale Venturo comparte reflexión en sus redes sociales. Foto: Captura Instagram
Ale Venturo comparte reflexión en sus redes sociales. Foto: Captura Instagram

Melissa Paredes y su postura tras el corte de cabello

Por su parte, Melissa Paredes decidió abordar el tema con cautela. En una reciente conversación con el programa 'Espectáculos de Verano', la actriz se refirió al reencuentro con su hija Mía tras las celebraciones de fin de año. No obstante, al ser consultada sobre el corte de cabello, optó por mantener una posición reservada y evitar mayores declaraciones.

"Yo de verdad, prefiero no tocar el tema porque no. Estamos bien", declaró Melissa Paredes, evidenciando su incomodidad y dejando entrever que no desea generar conflictos innecesarios con Rodrigo Cuba. La actriz dejó claro que prefiere mantener una relación cordial con el padre de su hija y no alimentar polémicas que puedan afectar a la menor.

Pese a ello, Paredes sí habló sobre la dinámica familiar que mantiene con su expareja desde su separación. Explicó que ambos llegaron a acuerdos claros respecto a cómo compartir fechas importantes como Navidad y Año Nuevo, un arreglo que, según ella, ha funcionado con el paso de los años.

"Sí, de hecho, ya tenemos varios años así, siempre nos turnamos, así que a seguir. Es una niña feliz, es lo más importante", señaló, reafirmando que el bienestar de Mía se mantiene como el eje central de todas sus decisiones.

El episodio del corte de cabello evidenció que, pese al tiempo desde su separación, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen bajo el escrutinio público por decisiones vinculadas a su hija. Mientras la actriz prioriza la estabilidad familiar, el mensaje de Ale Venturo sumó un nuevo elemento al debate; en medio de especulaciones, ambos coinciden en proteger a Mía y mantener la paz familiar.

