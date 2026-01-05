Patricio Quiñones se lució como bailarín de Daddy Yankee en show de Año Nuevo: "Con el máximo líder"

Patricio Quiñones recibió el 2026 en Puerto Rico, lejos del Perú, formando parte del elenco que acompañó a Daddy Yankee en su espectáculo de fin de año. Su participación representó un logro profesional y coincidió con un momento personal importante, tras revelar recientemente una condición de salud que enfrenta desde hace tiempo.

Pato Quiñones brilla como bailarín de Daddy Yankee en show de Año Nuevo

El Distrito T-Mobile de San Juan fue el epicentro de las celebraciones de 2026, con Daddy Yankee liderando un espectáculo que reunió a miles de personas y una audiencia internacional. Patricio Quiñones destacó como uno de los bailarines que acompañaron al ícono del reguetón en cada bloque musical.

La presentación fue retransmitida por la cadena estadounidense ABC, lo que permitió que el show se viera más allá de Puerto Rico y alcanzara a millones de espectadores. Para el bailarín peruano, la experiencia tuvo un valor especial, ya que compartió escenario con otro compatriota, el bailarín César Andrés, hecho que no pasó desapercibido.

A través de sus redes sociales, Quiñones destacó este momento con un mensaje de orgullo y agradecimiento: "Dos peruanos abriendo el año con el máximo líder en 🇵🇷 que nos trata como casa. Muy agradecidos con Dios! Por más peruanos representando", escribió, recibiendo una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

La publicación evidenció no solo el crecimiento profesional del bailarín, sino también la presencia cada vez más visible de artistas peruanos en escenarios internacionales de gran alcance.

Patricio Quiñones revela enfermedad a la piel y conmueve a sus seguidores

Días después de su destacada participación en el show de Año Nuevo, Patricio Quiñones sorprendió al mostrarse vulnerable ante su público. A través de su cuenta oficial de TikTok, el exintegrante de 'El Gran Show' confesó que padece una enfermedad a la piel que afecta su día a día.

En el video, el bailarín se mostró sin filtros y dejó ver su rostro con una notoria reacción cutánea. Junto a las imágenes, explicó su situación con total honestidad.

"Tengo dermatitis seborreica y hay días buenos y otros que pareces Deadpool sin máscara", escribió, acompañando el mensaje con una reflexión adicional: "Hay días que no son tan buenos".

La publicación generó una rápida respuesta entre sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad y empatizaron con su testimonio. Muchos usuarios compartieron experiencias similares y enviaron mensajes de ánimo.

"Patito tenemos lo mismo y es difícil lidiar con ello sobre todo con niveles de estrés y el sol", comentó una seguidora, mientras otros resaltaron la importancia de acudir a un dermatólogo y mantener un tratamiento adecuado.

En conclusión, el inicio del 2026 mostró a Patricio Quiñones entre el éxito profesional con Daddy Yankee y la valentía personal al hablar de su condición de salud. Su testimonio visibilizó la enfermedad y generó identificación y apoyo entre sus seguidores.