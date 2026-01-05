Rosángela Espinoza aclara su situación sentimental desde Brasil: "No me anden inventando novios"

Rosángela Espinoza arrancó el 2026 lejos del Perú y con un mensaje claro para sus seguidores. La modelo eligió Brasil como destino para recibir el nuevo año y, fiel a su estilo, no pasó desapercibida en redes sociales. Desde las playas de Río de Janeiro, la modelo compartió su postura sobre su vida sentimental, sorprendiendo a más de uno.

Rosángela Espinoza disfruta Brasil y aclara su situación sentimental

Instalada en Grumari Beach, una de las playas más exclusivas de Río de Janeiro, Rosángela Espinoza aprovechó el paisaje para interactuar con sus seguidores a través de Instagram. En medio de preguntas y comentarios, la exchica reality decidió despejar cualquier rumor relacionado con posibles romances.

"Estoy soltera y no me anden inventando novios. El día que lo tenga se van a enterar aquí", escribió en una de sus historias, con un tono directo y sin rodeos. Con este mensaje, la influencer dejó claro que no mantiene ninguna relación y que, de darse un cambio en su vida amorosa, será ella misma quien lo anuncie públicamente.

La conversación con sus seguidores continuó y una pregunta en particular generó curiosidad. Un usuario le consultó sobre la posibilidad de que su próximo romance esté vinculado al mundo televisivo. La respuesta de Rosángela no pasó desapercibida y avivó aún más los comentarios en redes sociales.

"Internacional sí", respondió la modelo, acompañando el mensaje con un emoji de risa, lo que muchos interpretaron como una broma cargada de picardía. La frase bastó para que sus seguidores especularan sobre un posible interés fuera del país, aunque sin mayores detalles.

@rkt696 Rosangela Espinoza habla sobre su relación sobre vacaciones en Brasil ♬ sonido original - rkt696

Rosángela Espinoza deslumbra en bikini y conquista las playas de Río

Además de sus declaraciones, Rosángela Espinoza acaparó miradas con una sesión de fotos que rápidamente se volvió viral. En las imágenes, se le ve posando al atardecer con un bikini negro de bordes decorativos, mientras el mar y una pequeña isla completan el paisaje de fondo.

La influencer acompañó la publicación con un mensaje breve pero significativo: "Muito bonito, Brasil", combinando el portugués con el español y resaltando su entusiasmo por el destino. En otra historia, Rosángela explicó su aparente desconexión de las redes sociales durante el viaje.

"Si me desconecto ya saben por qué", escribió, junto a emojis de sol y la bandera brasileña, dejando entrever que su prioridad es disfrutar al máximo de sus vacaciones.

Las reacciones no tardaron en llegar. Sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes como:

"Hermosa", "Bonita" y "Feliz año Roucha", destacando no solo su figura, sino también su actitud relajada y positiva para iniciar el nuevo año.

En conclusión, con su viaje a Brasil, Rosángela Espinoza celebró el 2026 y reafirmó su independencia y soltería. A través de sus publicaciones, la influencer mostró que atraviesa una etapa enfocada en ella misma, disfrutando con libertad de nuevos paisajes.