Christian Thorsen, exactor de 'AFHS', se luce enamorado de su joven novia y no descarta una boda

¿El actor se piensa casar con su joven novia?

Según se conoció, fue ella quien dio el primer paso al buscarlo para consultarle sobre el tratamiento con muérdago, luego de que su padre fuera diagnosticado con cáncer. Coordinaron una cita para conversar y lo que empezó como un encuentro informativo terminó convirtiéndose en el inicio de una historia de amor que, desde ese día, los mantiene más unidos que nunca.

"Hasta hoy le digo: '¿qué hace conmigo?' Es una mujer tan joven, tan llena de vida... y la conexión es única... Yo siempre viví el día a día; pero con ella aprendí a proyectarme. Eso me entusiasma y me da una alegría diferente. Es parte del regalo que me dio todo esto", expresó en entrevista con El Comercio.

Fue ahí donde Christian Thorsen no descartó formalizar su relación más adelante a través de un matrimonio con su joven novia. " Ya convivimos , entonces, ¿por qué no? Tenía muchas ganas de tener una familia y se ha dado de una manera muy bonita", agregó el actor.

¿Quién es la nueva novia de Christian Thorsen?

Christian Thorsen ya no oculta su romance con Alejandra Castillo, una joven y guapa emprendedora que desde hace algunos meses se ha convertido en la dueña de su corazón. Aunque al inicio prefirieron mantener su relación bajo siete llaves, en las últimas semanas decidieron dar el gran paso y oficializarla en redes sociales, donde no dudan en compartir románticos mensajes y fotografías que dejan en evidencia la química y felicidad que los une.

Pero ¿quién es la mujer que conquistó al actor? Según su Instagram, Alejandra se desempeña como broker y administra varias cuentas vinculadas a este rubro. Además, también incursiona en el mundo de la belleza, ofreciendo servicios como extensiones de pestañas, diseño de cejas y tratamientos faciales. Como si fuera poco, es madre de una pequeña de aproximadamente siete años, a quien presume con orgullo en sus redes, dejando claro que su faceta más importante es la de mamá.

