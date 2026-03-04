Flavia Laos descarta formar parte del reality de convivencia de Ethel Pozo: "Tiene que ser internacional"

La actriz Flavia Laos se ha alejado de las telenovelas para enfocarse como una influencer y en su carrera como solista en el género urbano. Ahora, la joven fue consultada si le gustaría formar parte de un reality nacional que empezará muy pronto, pero responde directamente.

Flavia Laos solo acepta realitys internacionales

Durante una entrevista compartida por TikTok, Flavia Laos estuvo respondiendo sobre los realitys de convivencia. Como se conoce, Gisela Valcárcel se pasó al canal de Panamericana junto a su hija Ethel Pozo, quien estará conduciendo un programa de reality de convivencia llamada 'La Granja'. Hasta el momento, se ha revelado a algunos de sus participantes.

Ahora, le han preguntado a la actriz si estaría dispuesta a unirse a este reality, pero la joven dejaría en claro que ya tiene cierto nivel y no aceptaría realitys de Perú, porque ya ha formado parte del programa de Netflix y solo iría a internacionales.

"¿De convivencia? Ay no, ya hice un reality en Netflix y ahí me quedó (ya con eso suficiente) sí, a parte que horror es de locos. Si Netflix me vuelve a llamar, voy, pero tendría que ser algo internacional para hacer otro reality", expresó la joven.

Coqueteos en vivo que encendieron rumores

Flavia realizó un live junto al creador de contenido Aaron Mercury, y la química entre ambos no pasó desapercibida para sus seguidores. Aunque durante la conversación ambos aclararon que están solteros, el tono cariñoso que emplearon generó especulaciones sobre un posible romance.

"Mi amor, bien, ¿cómo estás?... Les presenato a Aroon Mercury que es un papucho", dijo en primer lugar Flavia, provocando una ola de comentarios en redes. El término "mi amor" llamó especialmente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la relación entre ambos va más allá de una amistad.

Además, la modelo también contó que ya se conocieron en persona, aunque solo compartieron un día juntos.