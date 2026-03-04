RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Hay niveles!

Flavia Laos descarta formar parte del reality de convivencia de Ethel Pozo: "Tiene que ser internacional"

Por medio de una entrevista, la joven Flavia Laos reveló que no aceptaría ingresar a un reality en el Perú, sino uno internacional como Netflix.

Flavia Laos descarta formar parte del reality de convivencia de Ethel Pozo
Flavia Laos descarta formar parte del reality de convivencia de Ethel Pozo (Composición Karibeña)
04/03/2026

La actriz Flavia Laos se ha alejado de las telenovelas para enfocarse como una influencer y en su carrera como solista en el género urbano. Ahora, la joven fue consultada si le gustaría formar parte de un reality nacional que empezará muy pronto, pero responde directamente. 

Flavia Laos solo acepta realitys internacionales

Durante una entrevista compartida por TikTok, Flavia Laos estuvo respondiendo sobre los realitys de convivencia. Como se conoce, Gisela Valcárcel se pasó al canal de Panamericana junto a su hija Ethel Pozo, quien estará conduciendo un programa de reality de convivencia llamada 'La Granja'. Hasta el momento, se ha revelado a algunos de sus participantes. 

Ahora, le han preguntado a la actriz si estaría dispuesta a unirse a este reality, pero la joven dejaría en claro que ya tiene cierto nivel y no aceptaría realitys de Perú, porque ya ha formado parte del programa de Netflix y solo iría a internacionales. 

"¿De convivencia? Ay no, ya hice un reality en Netflix y ahí me quedó (ya con eso suficiente) sí, a parte que horror es de locos. Si Netflix me vuelve a llamar, voy, pero tendría que ser algo internacional para hacer otro reality", expresó la joven.

@farandula.lorcha ¡Hay niveles! 🙉🔥 #farandulalorcha #flavialaos #reality #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Magaly Medina bromea con dejar la farándula: "Me han pedido que busque a Cerrón"
Lee también

Magaly Medina bromea con dejar la farándula: "Me han pedido que busque a Cerrón"

Coqueteos en vivo que encendieron rumores

Flavia realizó un live junto al creador de contenido Aaron Mercury, y la química entre ambos no pasó desapercibida para sus seguidores. Aunque durante la conversación ambos aclararon que están solteros, el tono cariñoso que emplearon generó especulaciones sobre un posible romance.

"Mi amor, bien, ¿cómo estás?... Les presenato a Aroon Mercury que es un papucho", dijo en primer lugar Flavia, provocando una ola de comentarios en redes. El término "mi amor" llamó especialmente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la relación entre ambos va más allá de una amistad.

Además, la modelo también contó que ya se conocieron en persona, aunque solo compartieron un día juntos. 

Diana Sánchez sorprende al revelar que tuvo una 'relación' con Mario Hart: "Lo hemos tenido"
Lee también

Diana Sánchez sorprende al revelar que tuvo una 'relación' con Mario Hart: "Lo hemos tenido"

"Lo conocí fue un dia pero fue muy chevere muy buna persona", expresó. Mercury respondió con entusiasmo: "Tu también me caiste muy bien que pena que no nos hayamos visto mas". Sin dudarlo, Laos replicó: "Nos podemos ver más, mi amor".

Temas relacionados convivenvia flavia laos realitys solo internacional

Siga leyendo

Lo Más leído

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Beto Ortiz arremete contra Magaly Medina tras críticas hacia 'El Valor de la Verdad': "Se preocupa más que yo"

últimas noticias
Karibeña