¿Nuevas amigas? Flavia Laos y Flavia López aseguran llevarse bien pese a Patricio Parodi

La cantante e influencer Flavia Laos sorprendió al hablar con naturalidad sobre su encuentro con Flavia López, la joven que actualmente es relacionada sentimentalmente con su expareja, Patricio Parodi. Lejos de generarse una rivalidad, ambas terminaron llevándose bien e incluso intercambiaron mensajes después del momento que compartieron.

Flavia Laos confirma buena relación con Flavia López

Flavia Laos volvió a llamar la atención de la farándula luego de contar detalles del encuentro que tuvo con Flavia López, la joven que actualmente es vinculada sentimentalmente con su expareja Patricio Parodi. Lo que muchos pensaban que podría terminar en incomodidad o tensión, terminó siendo todo lo contrario.

La cantante e influencer contó que ambas coincidieron en un programa de streaming y que el momento se dio de forma inesperada. Sin embargo, lejos de cualquier conflicto, el encuentro terminó siendo cordial e incluso amistoso. Según relató Flavia Laos, la situación se dio de manera espontánea cuando alguien les sugirió saludarse frente a todos.

"Nos conocimos en el programa de streaming. Estaba Peter obviamente dijo: 'Ay abrácense', tú sabes cómo es Peter, que sabe de realitys y nos abrazamos no sé por qué, pero bueno, normal. Yo estaba siguiendo el show nomás", dijo Flavia Laos a "Más Espectáculos".

Luego de ese momento, la influencer aseguró que se llevó una buena impresión de Flavia López. Incluso contó que decidió escribirle por redes sociales para decirle que le parecía una chica con buena actitud. La artista explicó que no quería que se generaran malos entendidos entre ellas, sobre todo por las cosas que suelen decirse en la prensa o en redes sociales.

"Y de ahí, le escribo y le digo: "Oye me cae bien, tipo, chévere que no caigas en las cosas porque sé que la prensa también le mete cosas en la cabeza". Me dijo: "No, no hay por qué como que pelearnos o llevarnos mal"", comentó.

Flavia Laos también destacó que la joven le pareció bastante madura para su edad. Esto le llamó la atención al compararlo con cómo pensaba ella cuando tenía esos años.

"Y la verdad que me pareció buena vibra, ¿no? Porque aparte es chibola y yo a su edad pensaba diferente, pero ella es muy madura", señaló.

Flavia López confirma que hablaron por Instagram

Por su parte, en una entrevista con "Más Espectáculos", Flavia López también habló del tema y confirmó que ambas conversaron por Instagram después del encuentro. La modelo aseguró que el intercambio fue breve, pero muy cordial. Además, contó que ambas coincidieron en que no vale la pena dejarse llevar por comentarios que busquen generar conflictos entre ellas.

"(¿Pueden llegar a ser amigas?) Sí, superbién, de hecho conversamos un poquito, intercambiamos un par de palabras por Instagram y superbién, sí", dijo. "(¿Y qué se han intercambiado ahí en los mensajes?) Me dijo que le caí superbién, también le dije lo mismo y que no hay por qué pisar el palito, si es que quizás en algún momento nos quieran como que meter ahí cizaña de algo", explicó.

Incluso la joven dejó claro que no tiene ningún problema con la ex de Patricio Parodi. La modelo también señaló que no tendría inconveniente en coincidir con Flavia Laos en algún evento o proyecto en el futuro.

"(La reconoces como la ex de Pato, pero eso no te hace tener problemas con ella) No, no, no, no tendría por qué por qué tenerlo", respondió. "Si es que más adelante nos encontramos en un evento no hay problema de estar juntas en el mismo lugar o algo así. (¿Si te llaman para que tú protagonices un videoclip de Flavia?) No tendría ningún problema. Sí. Trabajo es trabajo", comentó.

En conclusión, Flavia Laos y Flavia López han dejado claro que no existe rivalidad entre ellas por Patricio Parodi y que, al contrario de lo que muchos pensaban, el encuentro terminó con buena vibra. En el mundo de la farándula, donde suelen aparecer conflictos, esta vez todo terminó en paz.