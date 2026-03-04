Tepha Loza internada por apendicitis mientras su mamá lucha contra el cáncer: "Me separa una pared"

Tepha Loza atraviesa horas muy difíciles. La exchica reality contó que fue internada de emergencia por un fuerte dolor abdominal y terminó siendo operada por apendicitis. Lo más impactante es que todo ocurrió en la misma clínica donde su mamá está hospitalizada luchando contra el cáncer. A través de sus historias de Instagram, relató cómo comenzó esta complicada situación que hoy vive junto a su familia.

Tepha Loza fue operada mientras su mamá lucha contra el cáncer

Tepha Loza explicó que todo empezó cuando sintió un intenso dolor en el estómago. Ante la gravedad del malestar, tuvo que acudir rápidamente a una clínica para ser evaluada por los médicos. Tras realizarle varios exámenes, los doctores confirmaron que se trataba de apendicitis. Debido al diagnóstico, la influencer tuvo que ser llevada a cirugía en pocas horas para evitar complicaciones.

Desde la camilla del hospital, Tepha compartió una fotografía donde aparece con una vía intravenosa en el brazo. En ese momento dejó un mensaje que reflejaba la preocupación que vive su familia.

"Entre sustos con mamá... y ahora yo. Entré con un dolor terrible a la boca del estómago. Resultó ser apendicitis. En un 1 - 2 x 3 a cirugía", escribió.

Tepha Loza revela que fue operada por apendicitis. (Instagram)

La exchica reality se pronunció para tranquilizar a sus seguidores y contar cómo se encontraba tras la operación. A través de sus redes sociales, compartió un breve mensaje sobre su estado de salud luego de ser atendida de emergencia.

"Ahora estable, pero a esperar... ¿Algo más?", publicó la hermana de Melissa Loza, generando alarma entre sus fans.

Su mamá también permanece hospitalizada

La situación se vuelve aún más sensible porque la madre de Tepha Loza también se encuentra internada en el mismo centro médico. Como se recuerda, la mamá de la influencer enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

En medio de este complicado momento, Tepha reveló un detalle que conmovió a muchos de sus seguidores: ambas están hospitalizadas prácticamente una al lado de la otra. La exchica reality señaló que solo una pared las separa mientras cada una enfrenta su propia batalla de salud.

Tepha Loza revela que la separa una pared de su mamá que también está internada. (Instagram)

"Me separa una pared de mamá", escribió en otra historia de Instagram, mostrando la puerta que divide las habitaciones.

En conclusión, Tepha Loza permanece internada recuperándose tras ser operada por apendicitis, mientras su madre continúa luchando contra el cáncer. Ambas siguen bajo supervisión en la clínica, enfrentando juntas un momento muy difícil, pero rodeadas del cariño de su familia y de miles de seguidores que esperan su pronta recuperación.