Tepha Loza comparte preocupante mensaje sobre su madre: "No saben el dolor tan grande que siento"

La artista Tepha Loza y su hermana Melissa han revelado hace unas semanas atrás que su madre está luchando contra el cáncer, y ellas están velando por su salud. Ahora, la menor de las hermanas preocupó a sus seguidores tras compartir sentido mensaje.

Tepha Loza comparte preocupante mensaje

Se conoce que la salud de la madre de Melissa y Tepha Loza se encuentra delicada luchando contra el cáncer, mientras que sus hijas le acompañan para darle fuerza. Ahora, la menor de las hermanas compartió un mensaje desde lo más profundo de su corazón por el momento difícil que viene pasando su mamá en sus redes.

"Este es el desafío, miedo e incertidumbre más grande Que puedo sentir por primera vez. Es algo que no puedo asimilar lo que estoy viviendo. Algo que me cuesta creer. A veces me dicen: "Me sorprende todo lo estás haciendo por tu mamá", pero yo digo: 'Es mi mamá'", señaló.

Así mismo, dejó en claro que su madre es todo en su vida y quien le enseñó. Así mismo, comentó que viene pasando por momentos muy difíciles y le duele verla así a su mamá día a día luchando.

"Mi mundo, mi vida, la que me inculcó tantas cosas buenas. No saben el amor tan grande que puedo sentir por Ella. No saben el dolor tan grande que puedo sentir día a día por verla así. Cuando hace 3 meses estábamos comiendo en un restaurante de punta hermosa", dijo la joven en sus redes.

Historia de Tepha Loza sobre su madre

La artista manda consejo

Además, la joven Tepha Loza también decidió aconsejar a sus seguidores que demuestren el gran amor que tienen por sus padres antes de que se enfermen o los pierdan. Por ello, la joven abrió todo su corazón.

"Las cosas pasan en 1 segundo! Les pido por favor... Si están con sus mamás abrácenla, díganle que la aman todos los días! Valórenla y hagan todo por ellas y por sus papás también. No busquen la sin razón para no verlos, si están lejos de ellos. Después es tarde para pedirles perdón y arrepentirse. Se los digo de todo corazón", agregó.

De esta manera, Tepha Loza se encuentra muy preocupada por la salud de su madre que se encuentra luchando contra el cáncer desde hace unos meses. Por medio de sus redes, la artista compartió un mensaje de reflexión para cuidar siempre de sus padres y señaló que le duele mucho verla así a su progenitora.