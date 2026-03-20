¿Enamorada otra vez? Daniela Darcourt estaría en una relación con integrante de Zaperoko

La cantante Daniela Darcourt ha cautivado al público con su voz destacando como solista en el género de la salsa a nivel internacional. Aunque no le fue muy bien en el amor, parece que estaría nuevamente ilusionada y sería con integrante de Zaperoko.

¿Está ilusionada nuevamente?

Un tiktoker expresó que Daniela Darcourt tendría un nuevo interés amoroso aparentemente, ya que mostraría cierta cercanía con integrante de la Orquesta Zaperoko. Esta persona sería el cantante Juan Andrés Labarca Alarcón , quien parece haber conquistado el corazón de la salsera.

Según reveló, la salsera comentó una de las publicaciones del cantante en sus redes sociales con emoticones de corazón y de la misma forma, el joven le correspondió iniciando rumores de una posible cercanía.

"El mejor, el mejor", le escribe la salsera, y Juan Andrés le responde: "Es tuya esa canción"

Eso no sería todo, ya que el tiktoker Joss también reveló una video donde se puede ver como Juan Andrés Labarca Alarcón baja del escenario para acercarse y cantarle a Daniela Darcourt que se encontraba en el público, terminando en un emotivo abrazo. En otro video, también le cantó a la salsera y le dio un beso en la mano.

Daniela Darcourt junto a la mamá de su ex

Daniela Darcourt fue captada en Chincha haciendo compras junto a la mamá de su expareja Waldir Felipa, lo que generó curiosidad y comentarios en el mundo del espectáculo. La escena llamó la atención porque, pese a que su relación sentimental terminó, el vínculo con la familia de su ex parece mantenerse fuerte.

Ante las cámaras de "Q Bochinche!", la artista decidió aclarar la situación y explicó que su presencia en Chincha no tuvo ningún misterio. Según contó, solo aprovechó que estaba de paso para realizar algunas compras y saludar, dejando en claro que existe cariño entre ambas familias.

"Somos muy amigas, tanto mi familia como la familia de Wally (Waldir). Nos tenemos un cariño y un respeto muy grande importante. Y cuando uno está por el camino de pasadita, por qué no saludar", comentó la cantante al ser consultada sobre su salida con su exsuegra.

De esta manera, Daniela Darcourt señala que mantiene cierta afinidad con la familia de su expareja Waldir Felipa, pero ahora parece que estaría nuevamente ilusionada en el amor. La cantante fue captada en cierta cercanía de manera amorosa con el cantante de Orquesta Zaperoko, Juan Andrés Labarca Alarcón.