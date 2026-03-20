Shirley Arica cuenta que Gabriela Herrera quiso hacer brujería a César BK: "Para que se quede con ella"

César BK mantuvo una relación sentimental muy corta con la influencer Gabriela Herrera, pero que duró aproximadamente un mes. Ahora, Shirley Arica ha revelado que Herrera trató de evitar que la dejarán y trató de hacer brujería al cantante de cumbia urbana.

¿Gabriela Herrera quiso hacer amarre a César BK?

En el reality 'La Granja VIP', Shirley Arica estuvo conversando con Samahara Lobatón sobre Gabriela Herrera, una de sus enemigas. Es así como terminó contando que Herrera intentó truncar la carrera de su expareja César BK cuando terminó con ella, porque a él le salió un trabajo internacional.

"A él le salió una propuesta para irse a México estando con Gabriela, ella recurre al amigo que yo le presenté que se llama Teo, maestro esotérico. Entonces, ella lo buscó para que trunque su carrera par que no viaje a México para que se quede acá y con ella, pero no le funcionó", declaró.

Así mismo, señaló que la persona esotérica no aceptó hacer aquella brujería a la influencer contra César BK porque no le gustaban hacer esos amarres. Además, reveló que aquel tendría las pruebas para demostrar lo que dice.

"Me dijo 'yo no puedo hacer eso, eso es maldad, no hago ese tipo de cosas. Tengo todas las pruebas, tengo los chats, ella ha venido a mi casa sin ninguna cita desesperada para que la atienda'", agregó.

Shirley Arica sobre los hombres

Así mismo, Shirley Arica señala que ella solo acude a aquella persona esotérica para lectura de cartas, baños de florecimientos y más, pero nunca para amarres o hacer daño a alguien. Además, menciona que no importa lo que hagas a un hombre con la brujería porque si no te ama, no lo hará de aquella manera.

"Yo siempre voy con él para hacerme mis baños de florecimientos, ruda, plata, amor, me lee las cartas, todo eso. Nunca he hecho un amarre porque si el hombre no te quiere, no te va a querer, así hagas de lo que hagas. El hombre está donde quiere estar, así de simple, así le de des 100 hijos", agregó.

De esta manera, Shirley Arica sorprendió al revelar que aquel amigo esotérico le confesó que la influencer Gabriela Herrera habría intentado hacer un amarre al cantante César BK para que no la deje y trunque su viaje a México, ya que le salió una propuesta musical al artista de cumbia de crecer allá.