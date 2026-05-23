Magaly Medina critica "boda ancestral" de Melcochita y Heydi Amado: "Es una huachafada"

El romance entre Pablo Villanueva, 'Melcochita', y Heydi Amado volvió a generar polémica tras protagonizar una peculiar "boda ancestral" Aunque la ceremonia no tiene validez legal porque el humorista aún sigue casado con Monserrat Seminario, el evento provocó una ola de comentarios, entre ellos las duras críticas de Magaly Medina.

Magaly Medina arremete contra la "boda ancestral" de Melcochita

Durante la reciente edición de "Magaly TV La Firme", la conductora criticó el evento y calificó toda la ceremonia como una "huachafada". Según explicó, inicialmente Christian Domínguez y Karla Tarazona también iban a asistir al ritual organizado por el llamado 'Brujo de los artistas', pero finalmente decidieron no presentarse.

"Se fueron hoy a un brujo que se llama 'El brujo de los artistas' (...) Me parece una huachafada, pero inicialmente los que iban a ir Christian Domínguez y Karla Tarazona. El brujo estaba preparado para bendecirlos y bendecir unos anillos", comentó Magaly Medina durante su programa.

La conductora además aseguró que la ausencia de estos personajes de la televisión habría ocurrido luego de enterarse que los reporteros de su programa estaban presentes en el lugar para registrar las imágenes de la ceremonia.

"Iban a hacer la huachafada, pero cuando se enteraron de que las cámaras de 'Magaly TV La Firme' estaban ahí, decidieron no ir. Espero que hayan devuelto el adelanto que les dieron", agregó la periodista en tono irónico.

Magaly también dejó en claro que esta unión no tiene ningún valor legal debido a que Pablo Villanueva sigue casado con Monserrat Seminario. Para la conductora, el evento solo buscó llamar la atención mediática.

"Esa es una boda falsa, más falsa que las de Christian. Es una boda simbólica", sentenció la popular 'Urraca' mientras mostraba imágenes del ritual protagonizado por el sonero y Heydi Amado.

Monserrat Seminario rechaza darle el divorcio a 'Melcochita'

Mientras las imágenes de la ceremonia seguían generando comentarios en redes sociales, Monserrat Seminario decidió pronunciarse y enviarle un contundente mensaje tanto a 'Melcochita' como a Heydi Amado.

La aún esposa del humorista dejó claro que, pese a estar separada del cómico desde hace algunos meses, legalmente todavía siguen casados y no piensa facilitar el divorcio en el corto plazo.

"Le han estado diciendo que le van a dar el vestido de novia, pero si Pablo se casa sin divorciarse es bigamia. Duela a quien le duela, sigo siendo la esposa de 'Melcochita'. Hace cuatro meses estamos separados, pero igual seguimos casados; todavía no me he divorciado y tampoco le voy a dar el divorcio", declaró Monserrat.

Las declaraciones de Seminario incrementaron todavía más la controversia alrededor de la pareja, especialmente porque hace pocos días Heydi Amado había confesado públicamente que sí había conversado con Melcochita sobre la posibilidad de casarse en el futuro.

En conclusión, La relación entre Melcochita y Heydi Amado sigue generando polémica. Mientras ambos continúan mostrando públicamente su romance, las críticas de Magaly Medina y la firme postura de Monserrat Seminario han complicado aún más el panorama para la pareja.