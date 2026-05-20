Jorge Benavides confirma regreso de Carlos Álvarez a la TV y emocionan a seguidores "La mejor dupla"

La comicidad peruana vive uno de sus reencuentros más esperados. Jorge Benavides confirmó el regreso de Carlos Álvarez a la televisión nacional tras varios años alejado de los programas humorísticos. El momento quedó registrado en un video donde ambos volvieron a interpretar a sus emblemáticos personajes de Eliane Karp y Alejandro Toledo.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelven a compartir escena

El reencuentro entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez ocurrió durante una participación especial en el programa de Milagros Leiva en Panamericana Televisión. En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia a ambos retomando la química y el humor que los convirtió en una de las duplas más exitosas de la televisión nacional.

El video inicia con Jorge Benavides sorprendido al encontrar a Carlos Álvarez en su camerino. "Carlos, ¿qué haces en mi camerino?", pregunta JB en tono de broma. Sin perder el ritmo humorístico, Álvarez respondió: "¿Cómo? ¿No dijiste que me dejabas la puerta abierta? Ya me metí pues".

La escena continuó con otra divertida intervención de Benavides: "Pucha, me olvidé de echar llave", frase que rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores.

El regreso llamó especialmente la atención porque durante varios años existió incertidumbre sobre la posibilidad de volver a verlos trabajando juntos. Sin embargo, ambos ya habían dejado abierta esa opción en distintas entrevistas.

Durante su entrevista, Carlos Álvarez aseguró que no descartaba retomar proyectos junto a Jorge Benavides una vez terminada su etapa política. Por su parte, JB también respondió públicamente con humor sobre la posibilidad de reencontrarse con su excompañero este fin de semana en su programa.

Las redes sociales celebran el regreso de la dupla humorística

La publicación de Jorge Benavides rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios positivos en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios celebraron volver a ver juntos a los humoristas que durante años dominaron el entretenimiento peruano con programas como El especial del humor.

Los seguidores destacaron especialmente la química intacta entre ambos y recordaron con nostalgia las imitaciones políticas que realizaron durante décadas. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como:

"Cómo se extraña esto", "Los dos mejores de todos los tiempos", "La mejor noticia del año" y "Revivió el cine".

En conclusión, después de varios años alejados de las pantallas como compañeros, Jorge Benavides y Carlos Álvarez demostraron que su conexión humorística permanece intacta. El reencuentro despertó nostalgia entre sus seguidores y reavivó la ilusión de volver a ver a una de las duplas más recordadas de la televisión peruana.