JB enfrenta a Cristorata en vivo tras reclamo por parodia: "No pienso rectificarme"

Jorge Benavides y el streamer Cristorata protagonizaron una escena que sorprendió, luego de un supuesto reclamo en "JB Noticias". En el programa, el joven apareció en vivo para exigir una disculpa tras una parodia que lo incluía. El ambiente se puso tenso desde el inicio y el momento sorprendió con su desenlace.

JB encaró a Cristorata en vivo tras reclamo por parodia

Lo que parecía una pelea real terminó siendo un momento que dejó a muchos hablando. Jorge Benavides sorprendió al enfrentar en vivo al streamer Cristorata, luego de que este llegara a su programa para exigir una disculpa.

Todo ocurrió en "JB Noticias", donde el joven apareció en el set tras una parodia que se emitió en el segmento "Gato Encerrado". Desde el inicio, el ambiente se sintió tenso y muchos pensaron que se trataba de un problema real. El público quedó atento, esperando la reacción del comediante, ya que el streamer habría dado un plazo para que se rectifique por lo ocurrido en televisión.

Cristorata llegó decidido a pedir explicaciones. En el sketch, se planteó que no estaba contento con la imitación que se hizo de él. Este momento generó mucha expectativa, porque parecía que el humorista tendría que dar una disculpa en vivo. Sin embargo, nada salió como muchos pensaban. Lejos de retroceder, Jorge Benavides respondió con firmeza y sin rodeos, fiel a su estilo.

"Yo le digo una cosa con sinceridad, yo Jorge Benavides Gastelo no me voy a rectificar. Acá el joven debería agradecerme de rodillas que yo lo haya incluido en una de mis parodias", dijo frente a cámaras.

El comediante continuó con su respuesta y dejó claro que todo lo tomaba con humor. Con esto, reforzó su postura y dejó en claro que no pensaba pedir disculpas. Mientras tanto, la tensión seguía creciendo y muchos ya creían que estaban viendo una pelea real en televisión.

"A mí me causa mucha gracia que un mocoso, que ahí parece un piraña, me esté dando 14 horas (para rectificarme). Cuando vi el video, no he dejado de parar de reírme una semana", agregó.

El giro que nadie esperaba: ¿Se disculpó con el streamer?

Pero cuando todo parecía ir en serio, llegó el momento que cambió todo. En la parte final del sketch que simulaba un episodio de "Caso Cerrado", JB se disculpa con Cristorata, pero se reveló que toda la situación era parte de una historia armada. La supuesta discusión no era real.

"Cada vez que yo quiera imitar a esta gran eminencia voy a pedir permiso al señor Cristorata. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa", comentó JB y de pronto apareció Cristorata durmiendo en una banca de parque, cuando se despertó dijo: "Tsasumare, estaba soñando. ¿Ustedes creen que le pueda ganar el juicio a JB?", y le lanzaron objetos en el set.

Todo había sido un recurso dentro del programa para sorprender al público. Incluso, la esperada disculpa de JB resultó ser parte de un sueño dentro del sketch. Este giro dejó en shock a muchos, que no esperaban ese desenlace.

Luego se conoció que Cristorata no estaba molesto en la vida real. De hecho, ya había participado antes en el programa y había disfrutado la experiencia. Esto confirma que todo fue preparado como parte del entretenimiento del espacio.

En conclusión, lo que parecía un fuerte enfrentamiento terminó siendo una escena bien pensada para hacer reír. Jorge Benavides se mantuvo firme con su estilo directo, mientras que Cristorata se sumó al juego. Una vez más, el programa demostró que en la televisión, nada es tan real como parece, y todo puede dar un giro inesperado.