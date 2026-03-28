JB comparte divertida anécdota con Manolo Rojas tras su fallecimiento: "Todo con él era risa"

La muerte Manolo Rojas sigue causando tristeza en la farándula peruana. Jorge Benavides decidió despedirse con un mensaje lleno de cariño, pero también con recuerdos junto al cómico que sacaron más de una sonrisa.

JB recuerda divertido momento con Manolo Rojas

La partida de Manolo Rojas ha dejado un gran vacío en la farándula peruana. Esta vez, Jorge Benavides se pronunció con un mensaje que mezcla tristeza, cariño y muchos recuerdos que hoy cobran más valor que nunca.

El popular "JB" contó que la noticia lo tomó por sorpresa. Al inicio, pensó que todo era una mentira que circulaba en redes sociales, como suele pasar con este tipo de información.

"La verdad, esta terrible noticia me cayó a través de las redes y no lo podía creer, pensé que era fake", escribió. Sin embargo, con el paso de los minutos, la noticia se confirmó y el dolor fue inevitable.

Más allá de la tristeza, Jorge Benavides quiso recordar a Manolo Rojas con una anécdota que refleja perfectamente cómo era él: alegre, ocurrente y siempre listo para hacer reír. El momento ocurrió durante la Teletón 2025, cuando ambos coincidieron en el evento. Lo que parecía un encuentro casual terminó siendo una sorpresa.

"Nos encontramos en la Teletón y Manolito me pidió que le grabe un video promocionándole su show. Pero lo que yo no sabía era que lo que Manolo quería era que yo también fuera como invitado", contó. "Cuando me di cuenta, me maté de risa junto con él", recordó.

Jorge Benavides también aprovechó para resaltar el talento de su colega, destacando que no solo era un comediante, sino un artista completo. Para JB, esa era la esencia de Manolo: alguien que encontraba la forma de hacer reír en cualquier momento.

"Así es como recordaré a Manolo, todo con él era risa, todo era chiste y siempre me comentaba de sus nuevas composiciones musicales", expresó. "Un artista completo (...) Siempre te recordaremos como EL GRAN MANOLO ROJAS. QEPD", añadió en su mensaje.

Manolo Rojas formó parte de varios programas humorísticos en la televisión peruana y compartió escenario con grandes figuras, incluyendo al propio Jorge Benavides. Aunque en los últimos años ya no trabajaban juntos, el respeto y la amistad se mantuvieron intactos. Su estilo, sus personajes y su manera de hacer humor quedaron grabados en la memoria del público.

Revive divertida anécdota de Manolo Rojas con Miguel Falcón

Jorge Benavides compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar a Manolo Rojas, pero fiel a su estilo, también sacó una sonrisa al contar una divertida anécdota que vivieron juntos en televisión. El comediante habló sobre Miguel Falcón, coordinador del programa, quien solía quejarse constantemente por su largo camino al trabajo.

Según contó, Manolo Rojas encontraba muy gracioso este tema y no dudaba en bromear con ello cada vez que podía. Incluso, relató que en pleno set, Manolo se mataba de risa con las historias de Miguel, generando carcajadas entre todos los presentes.

"Me da tanto gusto saber que la gente recuerde a Manolo por MIGUEL FALCÓN. Él era coordinador del programa y siempre se quejaba porque vivía en San Bartolo y el camino hasta el canal era larguísimo y tormentoso. Manolo se divertía mucho preguntándole por sus viajes de Miguel al canal y todo era la quejadera. Manolo se mataba de risa con las anécdotas de Miguel", dijo.

Benavides recordó que uno de los momentos más divertidos era cuando Manolo, en medio de la parodia de "Yo Soy", llamada "Yo sí soy", le preguntan su nombre y él respondía fuerte: "¡MIGUEL FALCÓN!", lo que hacía estallar de risa al set completo.

"Hasta que un día decidió adoptar su nombre y cuando le preguntaban en el 'Yo si Soy': 'SU NOMBRE POR FAVOR', siempre decía: 'MIGUEL FALCÓN' y el set estallaba de risa. Como nos hacías reír Manolito. ¡Un abrazo hasta el cielo!", escribió JB.

En conclusión, la despedida de Jorge Benavides refleja el cariño y respeto que muchos le tenían a Manolo Rojas. Más allá de la tristeza por su partida, sus anécdotas y su forma de hacer reír seguirán presentes en la memoria del público. Su legado en la comedia peruana queda intacto, recordado siempre con una sonrisa.